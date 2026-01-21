Alonso Reyes, un trocito de ADN extremeño que debuta en la élite

El baloncesto español vivió este fin de semana un momento con vinculación con Extremadura. Alonso Reyes, alero de 20 años y 1,98 metros de altura, nacido en Valladolid el 5 de junio de 2004, debutó en la Liga Endesa con el Recoletas Salud San Pablo Burgos en el partido ante el Fútbol Club Barcelona, en el que estuvo 2 minutos y 56 segundos en pista.

La presencia de Alonso Reyes en la ACB tiene una raíz directamente ligada a Cáceres. Es hijo de Miguel Ángel Reyes, exjugador del Cáceres CB durante tres temporadas, entre 1992 y 1995, en una etapa clave del extinto club en la ACB. Natural de Cáceres, Miguel Ángel Reyes fue uno de los referentes del baloncesto extremeño, con una amplia trayectoria en la élite (también militó en Forum Valladolid, Baskonia y Cantabria) e incluso internacional absoluto con la selección española.

Miguel Ángel Reyes, en el Cáceres CB 92-93. / Don Basket

Además, el estreno en la máxima categoría de Alonso se produjo de la mano de Porfi Fisac, técnico del conjunto burgalés y entrenador con una profunda vinculación con Extremadura. Fisac dejó una huella destacada en la región como jugador del Cáceres CB y, posteriormente, como entrenador del Doncel La Serena, donde inició su carrera en los banquillos, antes de consolidarse como uno de los técnicos con mayor trayectoria en el baloncesto español.

Los tres hermanos

Antes de su debut en la ACB, Alonso Reyes desarrolló su formación en distintas categorías del baloncesto nacional, compitiendo en Liga EBA, Tercera FEB y Liga U22, hasta recibir la oportunidad de estrenarse en la máxima categoría esta temporada.

El baloncesto es una constante en la familia. Álex Reyes, hermano mayor de Alonso, ha disputado varias temporadas en la Liga Endesa con el Baxi Manresa y, en la temporada 2025-26, promedia 11,4 puntos y 5,6 rebotes por partido. Además, debutó como internacional absoluto con la selección española en el España-Italia disputado en Cáceres el 26 de febrero de 2023, un encuentro clasificatorio que tuvo un especial simbolismo para el baloncesto extremeño.

Álex Reyes, con el Manresa. / Dani Barbeito

El segundo de los hermanos, Álvaro Reyes, continúa también vinculado al baloncesto nacional y juega actualmente en el De Morro Fino Cantbasket 04, equipo de Tercera FEB, prolongando la tradición familiar en las competiciones federativas.

Con el debut de Alonso Reyes, el baloncesto de raíz cacereña vuelve a estar presente en la Liga Endesa, en una historia que enlaza generaciones y mantiene representación extremeña en la élite del baloncesto español.