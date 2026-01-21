El Cabeza del Buey sueña a lo grande

A apenas cuatro kilómetros de la provincia de Córdoba, en un pequeño rincón de la comarca de La Serena, se encuentra Cabeza del Buey. Esta pequeña localidad pacense de apenas 4.500 habitantes, cuyo equipo de fútbol milita por vez primera en la Tercera Federación, ha visto cómo su coqueto feudo municipal se ha convertido en todo un fortín casi inexpugnable. Allí no ganó el Don Benito, tampoco el Badajoz, y tampoco el Jaraíz, por dar sólo algunos ejemplos.

El caso es que el equipo que dirige Fidel Caballero se ha aupado hasta la tercera posición clasificatoria tras una primera mitad de campeonato inmaculada. Perdieron en la primera jornada, pero desde entonces no han vuelto a saborear el amargor de dejar su casillero de puntos a cero. Cosas del fútbol. Con 31 puntos, amenazan al Jaraíz, que es segundo y no atraviesa un buen momento. «El objetivo siempre ha sido el mismo. Desde la primera semana dije que era mantenerse y disfrutar, pero cada domingo tenemos un objetivo, y ahora el siguiente es intentar alcanzar al Jaraíz, que lo tenemos a dos puntos», dice el técnico del cuadro caputbovense.

Precisamente, Caballero no esconde que se siente orgulloso de lo que está consiguiendo su equipo. «No puedo pedir más. Cuando transmites una idea y los jugadores la llevan a cabo, la satisfacción es máxima. Cada lunes les doy las gracias», espeta.

Pero, ¿realmente esperaba el técnico ver a su equipo ahí a estas alturas? El propio Fidel Caballero reconoce que el inicio de la temporada no reflejaba lo que hacía el equipo. «Ningún equipo era claramente superior a nosotros. Ahora la clasificación nos está poniendo donde creemos que merecemos, e incluso podríamos tener algún punto más por detalles que, como sabemos, marcan la diferencia», en referencia al polémico penalti pitado a favor del Don Benito en el último minuto para acabar empatando el encuentro en casa.

Aún así, el de Campanario reconoce que una de las claves es la «ilusión» y las ganas de disfrutar de los suyos. «Con todas las limitaciones que tenemos, que no gusta usarlas como excusa, el trabajo de todos, como una familia, se está viendo reflejado», subraya.

Noticias relacionadas

Ahora, el Cabeza del Buey vuelve al punto de partida. Donde todo empezó. El cuadro caputbovense se enfrenta esta semana al Gévora, único equipo que hasta la fecha tiene el honor de decir que ha sido capaz de ganarles. Pero el reto está claro: conseguir dar una vuelta al campeonato liguero sin cosechar una sola derrota. Están a solo noventa minutos de poder hacerlo. Mientras tanto, plantilla, cuerpo técnico, directiva y afición disfrutan de un Cabeza del Buey histórico al que aún le queda la segunda vuelta para seguir disfrutando.