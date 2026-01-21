Al Cacereño le toca sumar como un grande para salvarse

La segunda vuelta ya está en marcha y el Cacereño la ha comenzado con la sensación de que no hay tiempo que perder. El equipo verde cerró la primera mitad del campeonato con 16 puntos en 19 jornadas (3 victorias, 7 empates y 9 derrotas) y con la salvación a cinco, una distancia que obliga a mirar el tramo decisivo de la temporada sin margen para el error. El ecuador quedó atrás y ahora todo pasa por una reacción sostenida.

La Primera Federación no perdona. Y menos aún en el grupo 1, donde la permanencia se ha movido desde que existe la categoría en una franja muy concreta. En las cuatro temporadas disputadas, el último equipo que se ha salvado ha necesitado entre 43 y 46 puntos, con una media de 44,5. Es decir, casi siempre hay que rozar la cifra que marca a los equipos que miran hacia la parte alta. En tres de esas cuatro campañas, además, el corte se decidió por un solo punto. Una victoria. Un detalle.

Con esos números sobre la mesa, la cuenta es tan sencilla como exigente. Si el listón vuelve a situarse alrededor de los 44-45 puntos, el Cacereño necesita sumar entre 28 y 30 puntos en esta segunda vuelta. Un ritmo propio de un equipo que pelea por el playoff, no de uno que simplemente quiere sobrevivir. No hay atajos: la permanencia se gana compitiendo muchos domingos al máximo nivel.

Una victoria que cambia el pulso

El primer paso ya está dado. El 2-0 ante el Arenas de Getxo del pasado domingo no es solo una victoria más. Es un punto de inflexión. En la primera vuelta, el Cacereño tuvo que esperar hasta la jornada 4 para celebrar su primer triunfo, aquel 2-1 ante el Mérida. Esta vez, el segundo tramo del campeonato ha comenzado ganando. Y en una liga tan ajustada, empezar la segunda vuelta sumando de tres cambia el ánimo y el horizonte.

El triunfo va mucho más allá de los tres puntos, porque el Cacereño rompe una importante tendencia que le estaba castigando en el Príncipe Felipe. Ya sabe lo que es ganar ahí esta temporada. Ahora solo toca replicarlo.

Pero el mensaje más potente no solo llegó desde el césped. También desde los despachos. El club ha entendido que esta segunda vuelta exige algo más que fe y está actuado en consecuencia.

El mercado de invierno se ha convertido en una declaración de intenciones. Han llegado cuatro refuerzos para elevar el nivel competitivo del equipo: el centrocampista Nico Conesa, que ha entrado directamente en el once y ya ha sido titular en los dos partidos desde su llegada; el delantero Kensly Vázquez, también titular en el último triunfo; el guardameta sub-23 Álex Quevedo y el central José Alonso, llamados a dar solidez en una fase del campeonato donde cada error se paga caro. Estos dos últimos ya se entrenan a las órdenes de Julio Cobos y podrían no ser los últimos movimientos del club, que podría rescindir de un central (ahora mismo tiene cinco) para liberar una ficha sénior y reforzar así otra posición del campo.

Al mismo tiempo, el club ha tomado decisiones difíciles. El portero Iván Martínez y el centrocampista Ale Morales ya han causado baja. Unai Rementería continúa sin ficha y el central Sanvi es el que apunta a ser el siguiente en salir. Movimientos que refuerzan una idea clara: la permanencia también se juega en enero.

Cambio de escenario

El calendario no concede treguas. Este domingo, el Cacereño visita al Ourense en un escenario poco habitual: A Pinguela, en Monforte de Lemos, debido a la reforma integral del césped de O Couto. Un partido con aroma de final anticipada, de esos que pesan más de lo que dice la clasificación, porque también cuentan los puntos que no suma el rival.

La victoria ante el Arenas ha puesto el primer ladrillo. Ahora llega lo verdaderamente difícil: convertir ese triunfo en tendencia. Empatar no basta. Competir bien tampoco. Para seguir en Primera Federación hace falta ganar, muchas veces y durante meses.

El Cacereño ya conoce el camino. La permanencia no será una reacción puntual ni un golpe de fortuna. Será, si llega, el premio a una segunda vuelta de equipo grande.

José Alonso y Álex Quevedo, dos de los fichajes invernales del Cacereño. / CP Cacereño