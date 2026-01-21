Cáceres se queda con la Copa del Rey de fútbol sala

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación Extremeña de Fútbol confirmaron este miércoles que Cáceres será la sede de la fase final de la Copa del Rey de fútbol sala 2026, que se disputará los días 23 y 24 de mayo en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres. El anuncio se realizó en FITUR, en un acto en el que participaron el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santi Amaro, y el presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, Sergio Merchán.

La capital cacereña ha sido finalmente la elegida después de que Badajoz, que partía como primera opción, quedara descartada debido a las obras que se están ejecutando en el pabellón de La Granadilla, lo que impedía asegurar la disponibilidad del recinto en las fechas previstas para el torneo.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF. / SERGIO PÉREZ / EFE

El Multiusos Ciudad de Cáceres, con capacidad para alrededor de 6.000 espectadores, volverá así a acoger una gran cita del fútbol sala nacional. El pabellón ya fue escenario de la final de la Copa del Rey de 2018, en la que el Fútbol Club Barcelona se impuso al Jaén Paraíso Interior por 4-3 en la prórroga, además de haber albergado encuentros oficiales de la selección española absoluta, como un España-Brasil amistoso.

Los protagonistas

La fase final reunirá a los cuatro equipos que superen los cuartos de final, que se disputarán a partido único los días 17 y 18 de febrero. En esa ronda, ElPozo Murcia Costa Cálida se enfrentará al Barça, Jaén Paraíso Interior recibirá al ATP Iluminación Ribera Navarra, Jimbee Cartagena se medirá al Movistar Inter, y el Noia Portus Apóstoli jugará ante el Viña Albali Valdepeñas. Los vencedores de esos cruces accederán a las semifinales que se celebrarán el sábado 23 de mayo en Cáceres, mientras que la final tendrá lugar el domingo 24.

La designación de Cáceres refuerza el peso de Extremadura en el mapa del fútbol sala nacional y enlaza con antecedentes históricos. La ciudad ya fue sede en 1992 de la Copa de España de fútbol sala, uno de los primeros grandes torneos celebrados en la región, lo que consolidó desde entonces la vinculación del territorio con este deporte.

Con la Final Four de la Copa del Rey, Cáceres volverá a situarse durante un fin de semana en el centro del fútbol sala español, acogiendo a los principales clubes del país y a cientos de aficionados desplazados desde distintos puntos de España.