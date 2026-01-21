Automovilismo
El Rallye de la Vendimia pasa a junio tras entrar en el CERA Recalvi
La carrera recupera su status de pertenecer a un calendario nacional tras haberla perdido el pasado año
Cambio importante en el calendario automovilístico extremeño. El histórico Rallye de la Vendimia, que tradicionalmente se ha celebrado siempre entre septiembre y octubre, pasa este año al mes de junio. Concretamente a los días 26 y 27 de junio, ya que ha sido encuadrado dentro del Campeonato Nacional CERA Recalvi 2026, una condición que perdió el año pasado y que ha vuelto a recuperar.
Desde el Motor Club Almendralejo, organizador de la prueba, han celebrado este hecho porque volver al calendario nacional supone darle un mayor status a la carrera, que presumiblemente volverá a realizarse en dos jornadas. Los organizadores han querido alabar el trabajo de la Federación Extremeña de Automovilismo para que la carrera vuelva a formar parte de un calendario nacional.
Equipos y pilotos han recibido con gran entusiasmo la noticia, aunque ahora hay expectación por el recorrido, caballo de batalla de esta prueba, ya que recortar los kilómetros de enlace del año anterior tiene que ser uno de los grandes objetivos para hacer más rentable la carrera.
El calor y las temperaturas altas serán esta vez el factor determinante de una carrera que mueve a miles de aficionados y que cuenta con la vitola de ser Medalla de Extremadura por la Junta.
