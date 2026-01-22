ADC y BCB se enfrentan por el liderato de la Primera Nacional

La Primera Nacional masculina de baloncesto entra en una jornada clave con un pulso directo por el liderato entre el Escayolas Paco ADC Baloncesto y el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX.

En Cáceres, el Finca Sagrado Cáceres recibe al Electromercantil CB Plasencia (sábado, 17.30 horas, pabellón Juan Serrano Macayo), en un duelo importante para medir el momento de ambos conjuntos. También en la capital cacereña, el San Antonio ejerce de local ante el Maven Premium Guadalupe (sábado, 19.00 horas, pabellón del Colegio San Antonio de Padua).

En Badajoz, el BB Baloncesto Badajoz se enfrenta al Verde y Sostenible Mérida Masculino (sábado, 18.00 horas, Las Palmeras, Badajoz).

El plato fuerte llegará con el choque por el primer puesto entre el Escayolas Paco ADC Baloncesto y el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX (sábado, 20.00 horas, Serrano Macayo), un encuentro llamado a marcar el rumbo de la parte alta.

La jornada se completa con el aplazamiento del Graginsa UBA. Almendralejo-CBA Spain, que se disputará el 15 de marzo (12.30 horas, pabellón Extremadura), mientras que descansa el Politécnica UEX SM.

En Primera Nacional femenina, el Baloncesto Badajoz visita al Ferial Plaza Guadalajara (sábado, 18.00 horas, polideportivo Multiusos Aguas Vivas, Guadalajara).