Baloncesto
ADC y BCB se enfrentan por el liderato de la Primera Nacional
La Primera Nacional masculina de baloncesto entra en una jornada clave con un pulso directo por el liderato entre el Escayolas Paco ADC Baloncesto y el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX.
En Cáceres, el Finca Sagrado Cáceres recibe al Electromercantil CB Plasencia (sábado, 17.30 horas, pabellón Juan Serrano Macayo), en un duelo importante para medir el momento de ambos conjuntos. También en la capital cacereña, el San Antonio ejerce de local ante el Maven Premium Guadalupe (sábado, 19.00 horas, pabellón del Colegio San Antonio de Padua).
En Badajoz, el BB Baloncesto Badajoz se enfrenta al Verde y Sostenible Mérida Masculino (sábado, 18.00 horas, Las Palmeras, Badajoz).
El plato fuerte llegará con el choque por el primer puesto entre el Escayolas Paco ADC Baloncesto y el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX (sábado, 20.00 horas, Serrano Macayo), un encuentro llamado a marcar el rumbo de la parte alta.
La jornada se completa con el aplazamiento del Graginsa UBA. Almendralejo-CBA Spain, que se disputará el 15 de marzo (12.30 horas, pabellón Extremadura), mientras que descansa el Politécnica UEX SM.
En Primera Nacional femenina, el Baloncesto Badajoz visita al Ferial Plaza Guadalajara (sábado, 18.00 horas, polideportivo Multiusos Aguas Vivas, Guadalajara).
- Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
- Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
- Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”
- Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
- Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres
- La cuenta atrás más esperada para Gómez Becerra en Cáceres: comienzan los trabajos para instalar un sistema de sombra
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- La plaza de Hernán Cortés, en Cáceres, regresa a la normalidad tras el caos en el tráfico por el apagón de los semáforos