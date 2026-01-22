Álvaro García deja el Mérida para fichar por el Castellón

El Mérida pierde a su máximo goleador, Álvaro García. El CD Castellón sigue maniobrando con éxito en el mercado invernal. Tras cerrar la llegada del carrilero Raúl Sánchez, el club orellut ha ganado la pugna y ha cerrado la contratación del pichichi de Primera RFEF. Álvaro García Arana,Varo, delantero cántabro de 26 años y una de las piezas más codiciadas de la ventana de enero, vestirá de blanco y negro, pero con otra combinación distinta a la que estaba acostumbrado.

En lo que va de temporada, ha anotado 13 goles con el conjunto romano (12 de ellos en Liga). Han sido estos meses los de su explosión definitiva. El delantero de 1,92 metros ya dio un salto en su producción durante la pasada campaña, cuando logró 17 goles con la SD Logroñés, y logró el ascenso a Primera RFEF. En el Castellón valoran la proyección del futbolista, que también está listo para ofrecer rendimiento inmediato. En principio, asumirá un rol de complemento (es un perfil diferente) con los otros activos de la delantera (Ousmane Camara y Adam Jakobsen).

Trayectoria

Espigado ariete (mide 1,92 metros), nació en Colindres (Cantabria) en octubre de 1999. Se formó en la cantera del Racing de Santander y después pasó por los juveniles del Tropezón y del Colindres, antes de recalar en el Laredo, donde debutó en la antigua Segunda División B (25 partidos y cinco goles).

Su primera experiencia fuera de Cantabria fue en el UE Costa Brava, donde coincidió con el actual mediapunta del Castellón, Álex Calatrava. Allí jugó 34 partidos en Primera RFEF (un gol). Regresó al Laredo para jugar en Segunda RFEF (cuatro goles), categoría en la que siguió compitiendo en Arenas de Getxo (seis goles) y SD Logroñés (ascenso y explosión goleadora, con 17 tantos). El buen hacer le valió para dar el salto al Mérida, donde ha brillado en la primera vuelta de la campaña.

De hecho, varios equipos de Segunda (Córdoba, Granada...) se habían fijado fijado en él, y el Castellón ha maniobrado con éxito en las últimas horas. Al parecer, según apuntó Ideal, la mala situación clasificatoria del club andaluz, que está en la zona baja, ha repercutido en los últimos flecos del acuerdo con el Granada.Tercer refuerzo

Álvaro GarcíaVaro refuerza una parcela del equipo, la delantera, que había perdido un efectivo en los últimos días con la salida de Nick Markanich, cedido al Houston Dynamo de la MLS. Álvaro, relevo natural del estadounidese en la punta del ataque, se sumará a los dos primeros refuerzos de invierno: el carrilero Raúl Sánchez (procedente del Necaxa) y el defensa Ismael Fadel (con ficha del B, del Yeclano).