El Badajoz quiere la cuarta

El tiburón blanquinegro continúa al acecho. El Badajoz recibe este domingo a las 12.00 al Santa Amalia en el Nuevo Vivero con el objetivo de prolongar su gran momento de forma para seguir recortando puntos con los puestos altos de la clasificación. Los pacenses, ubicados en zona de playoff por primera vez en la temporada, lograron alcanzar el quinto puesto tras vencer en Azuaga por 1-2.

El feudo rojiblanco seguirá trayendo buenos recuerdos a los blanquinegros una temporada más. Los hombres de Miguel Ángel Ávila lograron una meritoria victoria ante un rival rocoso, que tuvo tramos de dominio y ocasiones pero que acabó sucumbiendo al empuje y a la efectividad del Badajoz.

El duelo inició cuesta arriba después de que Vera pusiera por delante al Azuaga en el minuto 32, pero un gol de Gus Quezada al filo del descanso igualaba la contienda. La segunda parte estuvo disputada y ambos equipos pudieron ganar, pero la entrada de Borja Domingo decantó la balanza hacia el lado blanquinegro. Con una soberbia maniobra en la frontal del área del Azuaga, el ariete valenciano hacía el 1-2 en el minuto 83 y sentenciaba el encuentro en favor del Badajoz.

Tras hacerse con la sexta victoria en siete partidos desde su llegada, Miguel Ángel Ávila se mostró orgulloso del desempeño de los suyos aunque quiso apuntar que sus futbolistas aún pueden dar más.

Para saber si Ávila está en lo cierto, el Badajoz recibirá a un Santa Amalia que se encuentra realizando una gran campaña. Los amalienses se sitúan en la séptima posición, a dos puntos del Badajoz, y afrontan el choque tras sumar su segunda victoria seguida ante el Pueblonuevo en la pasada jornada.

Noticias relacionadas

Los blanquinegros buscarán resarcirse del partido de la ida, en el que un gol de Joselu en el minuto 89 dejaba la victoria en el Municipal de Santa Amalia y dejaba al Badajoz con -3 puntos tras dos partidos después de la sanción por no poder jugar ante el Azuaga.