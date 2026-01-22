El Mérida, ante un Pontevedra que llega en gran momento

Semana muy corta para el Mérida, que cerró la jornada pasada el domingo por la noche y este viernes, a partir de las 21.15 horas, recibe al tercer clasificado, el Pontevedra. El equipo gallego, a pesar de ser un recién ascendido, está completando un curso espectacular. «Espero a un rival muy complicado, que está arriba por méritos propios y ya son muchas las jornadas», destacaba el técnico emeritense, Fran Beltrán, quien también señalaba que es el «tercer mejor visitante y llega en un estado de forma espectacular». Lo definía como un «equipo con confianza y criterio, que transita muy bien», y admitía que «nosotros a veces no hemos defendido bien esas jugadas», por eso entendía que para ganar «necesitamos nuestra mejor versión».

Beltrán quiso centrarse durante su comparecencia en el Pontevedra más que en cuestiones sobre el futuro de Álvaro García, su máximo goleador, porque «si nos centramos más en lo que venimos de hacer que en lo que tenemos enfrente mañana, va a ser muy complicado». Y se complica con la nómina de bajas para el partido: Luis Pareja, Carlos Doncel, Rodrigo Pereira y Jacobo Martí. El caso que se está alargando más de lo esperado es el de Carlos Doncel, quien llegó a calentar en Valdebebas la semana pasada, pero sin disputar minutos. Explicaba el entrenador que con Doncel «lo hecho hasta ahora no ha funcionado como esperábamos, así que hay que estudiar cambiar el tratamiento para acortar plazos. Hemos marcado plazos que no se han podido cumplir, ha intentado forzar, pero cuando esté tiene que estar en las condiciones perfectas y no vamos a perjudicar su salud».

Dos novedades

A pesar de las numerosas bajas, no se prevén muchos cambios en el once titular con respecto al equipo que empató en el Alfredo Di Stéfano: la entrada de Javi Domínguez en el eje de la zaga por el propio Pareja y, quizá, la vuelta de Pipe al lateral derecho por Gaizka Martínez.

Por otro lado, como era previsible, tras una semana de muchísimos rumores, con medios locales asegurando que Álvaro García iba a fichar por el Granada, se le cuestionó a Fran Beltrán por el caso de su jugador más importante: «llevan saliendo nombres desde hace más de un mes, seguro que no estará siendo fácil para él, pero, a su vez, la respuesta que está teniendo para nosotros es muy buena, nos ha aportado marcando y sin marcar». La postura del Mérida es muy clara: «no negocia». Sin embargo, «es evidente que hay clubes de categoría superior que están interesados; si pagan la cláusula de rescisión y Álvaro está de acuerdo se irá, esa es la realidad del fútbol, pero si entiende que este es el lugar donde va a marcar más de 20 goles en Primera Federación y en vez de aspirar a Segunda puedo hacerlo a Primera División, pues se quedará. Mientras tanto, a trabajar con él. El chico está trabajando bien; mientras lo haga así tiene posibilidades de jugar siempre conmigo». Añadía que «hablo con él del tema, tenemos una buena relación, trato de aconsejarle con sinceridad, pero en beneficio del Mérida porque así lo siento». Concluía asegurando que «no creo que se esté despistando, del mismo modo que creo que es imposible aislarse al cien por cien de lo que ocurre alrededor».

El rival

Por su parte, Rubén Domínguez, entrenador del Pontevedra, reconocía que la semana había sido «rara al jugar el viernes, pero hay que adaptarse y competir». Esperaba el técnico del Pontevedra que su equipo mantenga el nivel lejos de Pasarón, ya que «fuera estamos realizando un rendimiento muy alto, el equipo se muestra fiable y esperemos ser capaces de seguir sumando cada semana». Solo tiene la baja por lesión de Álex González, toda vez que recupera a Brais, a Alberto Gil y a Miguel. Garay, ex del Mérida, también viaja, pero «lo seguiremos cuidando».

Con respecto al Mérida, indicaba que su «ADN es ir hacia adelante. Es un equipo que le gusta presionar, transitar y tiene mucho talento individual. El Mérida está construido para poder optar a puestos de playoff».

A pesar de que ni la climatología ni el horario ayudarán a que apetezca acercarse al feudo emeritense, lo cierto es que la campaña llevada a cabo durante la semana de regalar entradas a cambio de donaciones de sangre puede paliar la ausencia de aficionados.