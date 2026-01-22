El Ourense-Cacereño se traslada a Monforte de Lemos

El Cacereño ha conocido este jueves un cambio importante para su desplazamiento de este fin de semana. El partido de Primera Federación ante el Ourense, correspondiente a la jornada 21 del grupo 1 de Primera Federación, no se disputará en el habitual O Couto, sino en el campo municipal de A Pinguela, en Monforte de Lemos (Lugo), manteniendo el mismo horario: domingo 25 de enero, a las 16.00 horas.

La modificación del lugar de celebración ha sido autorizada de forma excepcional por el Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF.

Los motivos

Según recoge la resolución, el cambio responde a las obras de sustitución del césped natural que se están realizando en el campo principal del Ourense (O Couto). Además, también se desaconseja el uso continuado del campo alternativo, O Espiñedo, al recomendar la empresa responsable del mantenimiento que no se utilice más de una vez cada quince días por las labores de recuperación del césped, teniendo en cuenta además que ese estadio es igualmente campo principal del Arenteiro, que compite en la misma categoría.

Por todo ello, y con la autorización del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, se permitirá que el encuentro se juegue en A Pinguela, pese a no ser una instalación declarada inicialmente como alternativa por el club local.

La resolución, fechada en Las Rozas el 22 de enero de 2026, indica además que contra la misma cabe recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia en el plazo de 48 horas desde su notificación