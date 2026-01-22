Fútbol. Primera Federación
El Ourense-Cacereño se traslada a Monforte de Lemos
El césped de O Couto se está renovando y la alternativa de O Espiñedo no está disponible
El Cacereño ha conocido este jueves un cambio importante para su desplazamiento de este fin de semana. El partido de Primera Federación ante el Ourense, correspondiente a la jornada 21 del grupo 1 de Primera Federación, no se disputará en el habitual O Couto, sino en el campo municipal de A Pinguela, en Monforte de Lemos (Lugo), manteniendo el mismo horario: domingo 25 de enero, a las 16.00 horas.
La modificación del lugar de celebración ha sido autorizada de forma excepcional por el Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF.
Los motivos
Según recoge la resolución, el cambio responde a las obras de sustitución del césped natural que se están realizando en el campo principal del Ourense (O Couto). Además, también se desaconseja el uso continuado del campo alternativo, O Espiñedo, al recomendar la empresa responsable del mantenimiento que no se utilice más de una vez cada quince días por las labores de recuperación del césped, teniendo en cuenta además que ese estadio es igualmente campo principal del Arenteiro, que compite en la misma categoría.
Por todo ello, y con la autorización del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, se permitirá que el encuentro se juegue en A Pinguela, pese a no ser una instalación declarada inicialmente como alternativa por el club local.
La resolución, fechada en Las Rozas el 22 de enero de 2026, indica además que contra la misma cabe recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia en el plazo de 48 horas desde su notificación
- Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
- Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”
- Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres
- La cuenta atrás más esperada para Gómez Becerra en Cáceres: comienzan los trabajos para instalar un sistema de sombra
- Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- La plaza de Hernán Cortés, en Cáceres, regresa a la normalidad tras el caos en el tráfico por el apagón de los semáforos
- El alcalde de Cáceres anuncia la instalación de 12 señales luminosas más para mejorar la seguridad vial tras el éxito en la avenida Virgen de Guadalupe