El Trail Cumbres Hurdanas le gana a los incendios

El Trail Cumbres Hurdanas celebrará el próximo 22 de febrero su decimocuarta edición tras adaptar sus recorridos a los graves daños provocados por el incendio forestal que el pasado verano arrasó cerca de 3.000 hectáreas del término municipal de Caminomorisco, en la comarca cacereña de Las Hurdes.

El fuego afectó de forma significativa a los trazados de todas las pruebas, con daños en el 50% del recorrido del Trail Cumbres Hurdanas (32 kilómetros), la totalidad del Trail Morisco y de la ruta senderista (ambos de distancia media) y gran parte del itinerario de la Promo Cumbres (5 kilómetros).

Ante esta situación, la organización —la Agrupación Deportiva IES Gregorio Marañón— valoró la cancelación de la edición de 2026, aunque finalmente ha optado por adaptar el evento, «siguiendo la experiencia del incendio de 2022 en Ladrillar, que ya obligó a modificar el recorrido del Kilómetro Vertical», según ha señalado la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme).

Los detalles

La prueba mantiene los recorridos del Trail Cumbres Hurdanas de 32 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo, incluido en la Copa de Extremadura de la Fexme, así como la Promo Cumbres de 5 kilómetros y la carrera infantil Cumbrinas.

La principal novedad afecta al Trail Morisco, que recupera parte del trazado de la primera edición (2013), reduce su distancia a 17 kilómetros, con 850 metros de desnivel positivo, y adopta el formato contrarreloj. La ruta senderista, también de 17 kilómetros, comparte este nuevo recorrido.

Esta prueba forma parte del Trofeo de la Diputación de Cáceres de carreras por montaña. El Trail Cumbres Hurdanas está incluido en el calendario oficial de la Fexme y en el Circuito de la Junta de Extremadura–Euroace, y reúne pruebas adaptadas a distintos niveles de exigencia, desde competición federada hasta actividades promocionales y senderismo.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Caminomorisco y la Agrupación Deportiva IES Gregorio Marañón, con la colaboración de distintas entidades locales y comarcales, y cuenta con el apoyo de la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y de la Fexme. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 18 de febrero.