«En los últimos partidos estamos siendo más ofensivos»

¿Se respira otra cosa en el vestuario y en el trabajo diario?

Sí, sin duda. La victoria hace que la dinámica mejore, que la semana sea más alegre entre todos. Se respira un ambiente de querer que llegue ya el siguiente partido para encadenar otra victoria.

¿Qué cambió ante el Arenas.

Creo que el equipo empezó muy bien, como veníamos haciendo ya en otros partidos. Es verdad que a lo mejor luego nos poníamos un poco atrás o el rival te apretaba. Pero esta vez dimos pasos hacia delante y seguimos buscando más el segundo gol, en vez de intentar mantener el resultado. Eso fue algo muy valioso y es lo que debemos hacer cuando nos pongamos por delante para conseguir los tres puntos.

Se ha comprobado que, pese a haber sido colistas, la zona de salvación no está tan lejos...

Claro. Esta categoría es muy competitiva e igualada: ganas uno o dos partidos y puedes salir del pozo o meterte. Sabíamos que, encadenando buenos resultados y sumando de tres, podíamos escalar puestos. Lo seguimos teniendo claro: igual que ganamos este fin de semana, podemos conseguir otros tres puntos. Va a depender de nuestra mentalidad y de ir unidos, yendo siempre a ganar, como se vio contra el Arenas.

¿A nivel personal cómo lo lleva? Tanto usted como el también delantero Diego Gómez han sido cuestionados...

Los delanteros vivimos del gol. Muchas veces son rachas y dinámicas, y tiene mucho que ver el juego del equipo, la mentalidad y los objetivos que tengamos y cómo lo mostremos en el campo. Si el equipo va bien, seguramente a nosotros nos favorece.

¿Se está sintiendo bien?

Sí, sobre todo en estos últimos partidos en los que estamos siendo más ofensivos, queremos ser más presionantes y agresivos de cara a portería y meter más gente en el área. Nos estamos encontrando mejor. Se están teniendo más ocasiones y, al final, nosotros queremos eso: tener ocasiones para poder meter goles. Si luego las fallas, al menos te vas con la sensación de haber tenido oportunidades, no con un partido en el que no pasa nada. Lo importante es generar y, si fallas, corregir.

En el mercado de invierno ha habido cambios: salidas, llegadas… ¿Cómo se vive eso dentro?

Es complicado y duro ver cómo compañeros que a lo mejor no han tenido sus partidos o sus momentos no han podido demostrar lo buenos que son y tienen que buscar otro equipo. Es duro por las relaciones que formamos. Pero también sabemos que el fútbol funciona así: si en un equipo no tienes la oportunidad o no das el rendimiento que puedes aportar, te vas a otro a demostrarlo. Como jugadores se vive de otra manera, claro.

¿Cómo ve a los fichajes?

Vienen con una mentalidad nueva, no han vivido esta primera vuelta aquí y llegan a aportar. Se les ve con esa intención y creo que pueden dar ese aire fresco, esas ganas de demostrar en otro club lo que no han podido demostrar en la primera vuelta. Todo lo que sea sumar competitividad, mejor para todos, porque nos hacemos mejores.

¿Ya tiene un cálculo de puntos para la salvación?

No, pero sí digo que la primera vuelta ya está pasada. Tenemos que hacer una segunda vuelta mucho mejor. Tenemos la mentalidad clara de que lo podemos lograr, pero yendo partido a partido. Es como lo vivimos los jugadores: cada partido es un mundo, puede pasar cualquier cosa. Centrarnos en el siguiente rival nos acerca a sacar los tres puntos, paso a paso.