Álvaro García, ya en Castellón, no jugará el Mérida-Pontevedra

Malas noticias para el Mérida a pocas horas de enfrentarse al Pontevedra en el Romano José Fouto este viernes a partir de las 21.15 horas, ya que, en dicho encuentro, no estará el jugador más importante de la plantilla, Álvaro García. El delantero, máximo goleador del grupo, “abona la cláusula de rescisión unilateral de contrato para incorporarse al Club Deportivo Castellón, quedando de esta manera extinguida la relación contractual que le vinculaba con nuestra entidad”, indicaba al mediodía el club emeritense, quien también informaba que “el club ha sido notificado de ello por la Federación Española de Fútbol a las 10:30 horas del viernes, 23 de enero”, es decir, once horas antes del importante encuentro que va a disputar el cuadro de Fran Beltrán ante el equipo pontevedrés.

Desde que se abriera el mercado de invierno, aparecieron los rumores del interés de clubes de la categoría de plata del fútbol español por el delantero. En esta película, el Mérida era un mero espectador pues su posición ha sido siempre la de no negociar sino remitirse a la cláusula de rescisión del jugador, con lo cual, el club que le ofreciera un proyecto más atractivo sería quien se llevaría el fichaje.

Al comienzo de esta semana parecía que el elegido sería el Granada, sin embargo, en los últimos días, irrumpió el interés de la entidad castellonense, que ha sido quien ha terminado convenciendo al futbolista, toda vez que su gran campaña, actualmente segundo clasificado en Segunda División, le hace ser el proyecto más atractivo para el jugador. En este sentido, el Mérida lamenta “el largo proceso de rumores en torno al futuro del jugador, y queremos agradecer al Club Deportivo Castellón haber sido el único equipo en realizar una oferta formal y por escrito durante este periodo”.

Sustituyendo a Eslava

Álvaro García llegó la capital extremeña el pasado verano, procedente de la SD Logroñés de Segunda Federación, con la difícil papeleta de hacer olvidar a Javi Eslava, quien se había convertido en ídolo y máximo goleador del equipo, junto con Liberto, siendo claves para que el equipo terminara jugando playoffs de ascenso. Con la depresión por la marcha de Eslava al Zamora, llegó el delantero cántabro con la esperanza de que la dirección deportiva volviera a acertar, tal y como había hecho en el verano anterior, con un delantero que llegaba de una categoría inferior, pero no con la vitola de fichaje ilusionante.

Más allá de sus 13 goles, todos en liga excepto uno en Copa, que seguramente es lo que ha traído a los clubes más importantes, el Mérida pierde a su máximo goleador y a su primer defensa. Incansable en la presión, también ha sido uno de los jugadores más importantes a la hora de defender en el primer palo los saques de esquina. Sus condiciones rematadoras al primer toque le han convertido en un nueve de área, a lo que hay que sumar su capacidad para cuerpear con los defensas y darle salida al equipo con su juego de espaldas.

Goles muy válidos

Ninguno de sus goles ha sido para rellenar un resultado:sus dos primeros tantos llegarían en la tercera jornada para darle emoción a un partido que perdían por 0-3, aunque el encuentro terminó con derrota final por 2-4; tardaría otras tres jornadas en volver a marcar y lo hizo abriendo la goleada (3-0) del Mérida al Arenas de Getxo; dos semanas después llegaría su único triplete, el que sirvió para el 3-1 ante el Arenteiro; la victoria en Guadalajara (0-2) tuvo su rúbrica para cerrar el encuentro; abrió el marcador en el triunfo (2-1) ante el Real Avilés; suyo fue el tanto que remontó el resultado en Ferrol, aunque el encuentro terminó con empate; de penalti, en la última jugada del encuentro, le dio la victoria a los suyos ante el Ourense; en Talavera abrió el marcador, aunque terminó remontando el equipo local; su último servicio fue en la pasada jornada adelantando a los suyos en el Alfredo Di Estéfano.

La salida de Álvaro García, unida a la de hace unos días de Miki Muñoz, va a dar lugar a que la actividad sea frenética en las oficinas del Romano en estos últimos días de mercado, pues, si el Mérida quiere luchar por el objetivo marcado de acabar entre los cinco primeros, tendrán que potenciar su parcela ofensiva, ya que el delantero había copado la gran parte de los goles de la plantilla.

Antes del partido de este viernes, la estadística decía que, de hecho, sus dos teóricos suplentes, Artola y Rodrigo Pereira todavía no han marcado, y hay que irse a un central como Luis Pareja y un media punta como Carlos Doncel, ambos lesionados, para ver a los siguientes goleadores del equipo, ambos con tres tantos.