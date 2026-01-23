El Cacereño hace oficiales las bajas de Rementería y Sanvi

El Cacereño ha dado oficialidad este viernes a las bajas del centrocampista vasco Unai Rementería y del defensa navarro Iker San Vicente, ‘Sanvi’. Ambos jugadores salen del decano extremeño con destino ya definido a falta de ser anunciados: Rementería se marchará al Yeclano Deportivo y Sanvi al Numancia, ambos de Segunda Federación.

Se trata de dos salidas que ya estaban encarriladas desde días atrás y sobre las que este diario había informado previamente como bajas seguras, a la espera únicamente de la confirmación oficial. Rementería seguía dentro de la disciplina del equipo en los entrenamientos con Julio Cobos, aunque sin poder jugar partidos.

Un histórico

Sanvi fue uno de los mejores jugadores del histórico equipo del ascenso, pero este año, con problemas físicos y goles en propia meta han trastocado los planes del futbolista y del propio entrenador, que en principio contaba con él para participar especialmente en el centro de la defensa por sus condiciones técnicas a la hora de sacar el balón jugado.

Jorge Valiente

Además, el Cacereño ya ha ido cubriendo sus huecos en la plantilla con varios movimientos: por Rementería ha llegado Nico Conesa (Pontevedra), que ya ha jugado dos encuentros, mientras que para cubrir la baja de Sanvi el club verde ha fichado al central José Alonso (Juventud de Torremovilnos), reforzando así la medular y el eje de la defensa para el tramo decisivo de la temporada.

Más nombres

También han llegado el portero sub-23 internacional Alex Quevedo (Villarreal B), marchándose al Numancia Iván Martínez, y el delantero Kensly Vázquez (Ourense), que este domingo (16.00) jugará ante su exclub en partido que se disputará en Monforte de Lemos por el mal estado de O Couto. Del mismo modo, también ha sido baja el media punta Morales.

No se descarta que haya alguna salida y llegada más. Desde luego, no está descartado el fichaje que los aficionados y el propio Cobos darían como prioritario:el de Pau Palacín (Marbella), delantero centro determinante en el ascenso del CPC a Primera Federación.