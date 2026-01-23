Baloncesto
El Desafío Bandera reunirá este domingo en Cáceres a 72 jugadores de minibasket
La Federación Extremeña potenciará en el colegio San Antonio la unión y el aprendizaje de cara a los Campeonatos de España
La Federación Extremeña de Baloncesto ha expresado su agradecimiento a los concesionarios oficiales BMW en Cáceres (Ceres) y Badajoz (Mandel), y a Oeste Digital por su apoyo a su proyecto Desafío Bandera, que se desarrollará este domingo día 25 en el pabellón del Colegio San Antonio de Cáceres.
En un comunicado, la propia territorial explica que "se trata de un evento que permitirá a 72 de los mejores jugadores y jugadoras de categoría minibasket vivir una jornada de convivencia, aprendizaje y valores en su camino hacia las Selecciones de Minibasket de Extremadura que competirán en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Tarragona y Salou".
Visibilidad
La colaboración de Ceres&Mandel Motor, "referente del sector de la automoción en la región y empresa comprometida con la innovación y el desarrollo de Extremadura; y de Oeste Digital, uno de los principales grupos de telecomunicaciones y energía extremeños, refuerza no solo la experiencia deportiva, sino también la visibilidad y la identidad del evento, con camisetas de juego exclusivas diseñadas para esta edición", añade la federación.
Asimismo, el organismo que preside Martín Fariñas alaba el respaldo de la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y la colaboración del Club Polideportivo San Antonio y al propio Colegio San Antonio.
