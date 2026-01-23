El Al-Qázeres, a por la décima victoria a Castellón

El Alter Enersun Al-Qázeres (séptimo, nueve triunfos, siete derrotas) afronta este sábado, a partir de las 19.30 horas, una salida de exigencia en la pista del Fustecma NBF Castelló (undécimo, cinco victorias y once derrotas), un rival en clara mejoría y con el que en principio comparte objetivos en la clasificación. El equipo que entrena Jesús Sánchez llega a la cita con el impulso psicológico y matemático del triunfo con el que el equipo abrió la segunda vuelta, ante el Canoe, pero advierte de que el contexto de la semana obliga a competir con lo justo: “Es como un examen duro… llegas como llegas”, afirmó el entrenador antes de subirse al autobús para el largo viaje.

El técnico valoró la última victoria como un punto de inflexión, incluso sin brillar: “Supimos ganar un partido en el que nos costó, pero era una cosa que ya tocaba”. Sánchez cree que el equipo está más cerca de su versión más anotadora: “Venimos varios partidos hablando de nuestra falta de acierto y creo que el día de Canoe metimos todas las que fallamos los dos días anteriores”.

Preocupación atrás

Donde sí puso el acento el técnico madrileño fue en la defensa. “Llevamos tres partidos yendo a 69 puntos encajados, que creo que no nos interesa”, explicó, porque ese listón obliga a “un ritmo de ataque más elevado” del que ahora mismo el equipo puede sostener.

Además, Sánchez reconoció que la preparación no ha sido la ideal por las circunstancias del grupo: “Ayer (por el jueves) fue el primer día que hemos entrenado con las nueve que viajamos esta mañana (por este viernes)”, admitió, aunque confía en contar con todas, abundando: “Espero que mañana esté todo el mundo para poder dar lo mejor de sí”.

Sobre el rival, el entrenador destacó la evolución tras los cambios en la plantilla y la estabilidad del proyecto: “Con el roster que tienen, el equipo está jugando bien, está compitiendo muy bien, sacan partidos”. También señaló la importancia del refuerzo interior: “Con el fichaje de Dasia Mayea por dentro, les ha dado mucho rebote, mucha presencia interior”. A eso se suma el factor pista: “Es pequeñita, la gente está cerca… gusta jugar”, dijo, anticipando un partido físico y de ritmo alto.

Sin presión, pero con premio

Preguntado por la presión por la clasificación, Sánchez fue claro: “No, ni creo que la haya”. Eso sí, avisó de que convertir el objetivo en obligación sería un error, como ha apuntado en otras ocasiones: “Si lo empezamos a ver como una obligación, puede ser un problema”. El técnico insiste en cuidar el estado físico del equipo y mira de reojo a la recuperación de ña base portuguesa Raquel Laneira: “Si consiguiéramos recuperar a Raquel lo antes posible ya sería fantástico; ya la veo hasta como un fichaje”. Estos días se hará las correspondientes pruebas.

Para el Al-Qázeres, la visita a Castellón es una oportunidad de dar un golpe en la mesa fuera de casa en un tramo donde cada victoria vale doble. “Si conseguimos ganar allí creo que será un paso de gigante”, resumió el entrenador.