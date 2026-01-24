El Cacereño Femenino afronta el "partido más importante de la temporada"

El Cacereño Femenino regresa a casa en una cita con urgencias. Este domingo (12.00) recibe a Osasuna en el Manuel Sánchez Delgado en un choque que para Ernesto Sánchez no admite medias tintas: «Es el partido más importante de la temporada». El técnico insiste en la trascendencia del duelo para el futuro inmediato: «Nos estamos jugando muchísimo y la importancia es trascendental».

El contexto aprieta. El equipo extremeño de Primera Federación Femenina llega con una dinámica de resultados discreta, aunque el entrenador defiende que el equipo ha hecho méritos para sumar más: “Por partidos deberíamos tener algunos puntos más». Con todo, dice que no quiere excusas ni distracciones: foco total en este encuentro y en recuperar esa versión competitiva que, por momentos, ha avalado esta temporada.

Emotividad

La vuelta a Pinilla, casi dos meses después, aparece como un punto de inflexión. Sánchez lo define como «un soplo de aire fresco» y espera un empujón desde la grada: pide «una gran entrada» y que la afición arrope a unas jugadoras que «lo necesitan más que nunca». «Este es el momento, aquí y ahora… Es un partido que nos va a marcar de aquí al futuro», remarcó, apelando a la emotividad y a la concentración como pilares para conseguir los tres puntos.

El técnico anticipa un duelo «tremendamente complejo, muy igualado», con «situaciones de transiciones, de juego aéreo», y en el que será clave «la máxima concentración en defensa y un poquito de tranquilidad en ataque».

Rival potente

Enfrente estará un Osasuna armado “con jugadoras de altísimo nivel” y con una plantilla que Sánchez considera de las más competitivas de la categoría. Pone el foco en su solidez defensiva, su calidad en el centro del campo y su velocidad arriba, además de destacar nombres propios: Nora (ex del Cacereño), y Claudia, delantera que ya marcó en el partido de la primera vuelta en Tajonar.

Osasuna es séptimo con 19 puntos y el Cacereño, décimo con 14, distancia que equivale a un cruce directo por ganar aire y estabilidad. Y con Pinilla como escenario, Sánchez lo tiene claro: es el día para que el CPC se reencuentre consigo mismo… y con su gente.