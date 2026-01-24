El Cacereño quiere prolongar su impulso ante el Ourense

El Cacereño afronta este domingo (16.00 horas) en Monforte de Lemos, ante el Ourense, una nueva oportunidad para confirmar el cambio de dinámica tras la victoria lograda ante su afición (2-0 al Arenas), un triunfo que el técnico Julio Cobos calificó como “muy importante” no solo por el resultado, sino por lo que supone en términos anímicos: «Para creer en el trabajo que se está haciendo, para el equipo y para los jugadores», remarcó.

Pero el margen para celebrar ha sido mínimo, recordó. «Esto no para», avisó el entrenador, que ya mira de lleno al compromiso ante un Ourense al que espera en clara progresión: «Es un equipo que no empezó bien la temporada, pero que tanto en Copa como en Liga ha mejorado mucho. En Liga ha ido de menos a más».

Cobos subraya además el nivel competitivo que ha mostrado el rival en el torneo del KO, donde llegó a firmar una trayectoria destacada ante equipos de la máxima categoría, eliminando a dos de ellos, Oviedo y Girona. Un aviso sobre la dificultad del encuentro, pese a la ausencia de su estrella, Omar Ouhdadi, firmado por el Alcorcón el viernes, aunque hayan llegado Sergio Benito (Ponferradina y Ochoa (Arenteiro): «Sabemos que es un rival difícil, pero nosotros queremos continuar con esos buenos resultados y nos centramos en este partido que es importantísimo para nosotros».

En el apartado de disponibilidad, Cobos confirmó que el central José Alonso y el meta Alex Quevedo, los dos fichajes de esta semana, han completado una semana «normal de entrenamiento»: «Han llegado en buen estado, y van a viajar con el equipo», señaló, sin desvelar quién partirá de inicio, fiel a su costumbre.

Cambio de escenario

El choque, además, llega condicionado por el cambio de terreno de juego. El traslado se debe al estado del campo habitual, muy dañado: «No estaba en muy buenas condiciones, no era el más idóneo para jugar a fútbol». En teoría, el nuevo escenario de Monforte permitirá un fútbol más elaborado: «Si hubiésemos jugado en su campo, la forma de jugar tenía que ser diferente, no se podía jugar mucho el balón por abajo y era un fútbol más directo. Me imagino que en este campo nuevo se podrán hacer muchas más cosas».

En el vestuario del decano el mensaje es claro: sumar de nuevo sería un paso clave. «Seguir creyendo, sumando puntos y acortando distancias con los puestos que nos dan la salvación. Sería muy importante», insistió Cobos. «Sabemos que es otra final y que tenemos que sumar si queremos cumplir objetivos».

«Vamos con la intención de ganar el partido», remarcó el técnico, que confía en mantener la línea competitiva: «A ver si seguimos haciendo bien las cosas y sumando, que eso es muy importante para nosotros», dijo también un equipo que viajó este sábado a una Galicia con alerta meteorológica.