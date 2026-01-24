Fútbol
La Coria examina al líder
Los celestes reciben este domingo al Rayo Majadahonda para tener una opción de soñar con lo más alto
El Coria afronta este domingo una de las citas más exigentes de la temporada en el Municipal de La Isla, donde recibirá al Rayo Majadahonda, actual líder del Grupo V y máximo aspirante al título y al ascenso directo a Primera Federación. Un duelo de altos vuelos que medirá la fortaleza local de los celestes ante el potencial del conjunto madrileño.
El equipo majariego llega a tierras caurienses en lo más alto de la clasificación, con solo dos derrotas en lo que va de campeonato y una plantilla repleta de talento y experiencia. Nombres como Amaro, ex del Cacereño, Plomer, Gonzalo Calçada o Faure lideran a un bloque sólido, equilibrado y acostumbrado a competir bajo presión, que quiere dar un golpe sobre la mesa en un escenario siempre complicado.
Y es que La Isla se ha convertido esta temporada en un auténtico fortín. El Coria encadena un año sin conocer la derrota como local, desde el 26 de enero de 2025, cuando precisamente el Rayo Majadahonda fue el último equipo capaz de llevarse los tres puntos del feudo extremeño tras un contundente 1-4. Desde entonces, ningún rival ha conseguido asaltar el estadio celeste.
Los de Rai llegan al choque con la ilusión de repetir sensaciones, cambiar la historia reciente ante el líder y sumar una victoria que les permitiría recortar distancias en la tabla y mantenerse una jornada más en puestos de play off.
El técnico no podrá contar nuevamente con Juanjo Chavales en banda, una ausencia que podría abrirle la puerta al once titular a Toper, fichaje invernal. Por lo demás, Rai dispone del resto de la plantilla, con Loscos asentado en el equipo y Dawda, al menos esta semana, a plena disposición.
Desde el conjunto madrileño se concede una importancia especial al encuentro, hasta el punto de haber financiado parte del desplazamiento de su afición. Se espera así una notable presencia de seguidores visitantes que pondrán colorido a unas gradas que auguran un gran ambiente y un bonito espectáculo futbolístico.
Sin duda, el de este domingo, es uno de los partidos grandes que se van a vivir esta temporada en el municipal celeste.
Alineaciones probables
CORIA: Alonso, Currás, Gonzalo Llerena, Iñaki León, Jacobo, Sergio Gómez, Bautista, Hugo López, Toper, Adri Pérez y Mba
RAYO MAJADAHONDA: Prieto, García, Dani Ramos, Telis, Durán, Vidal, Amaro, San José, Pol Prats, Plomero y Faure.
ÁRBITRO: Alberto Sánchez (Castilla y León)
ESTADIO: La Isla
HORA: 17.00.
