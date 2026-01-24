El Don Benito ficha y espera seguir firme y el Diocesano quiere salir de la crisis

Ante las dudas del Jaraíz (cuatro empates seguidos) el Don Benito, que ha hecho oficial un fichaje en las últimas horas, se afianza en el liderato; el Badajoz ya está en los puestos de playoff con su espectacular rendimiento desde la llegada de Miguel Ángel Ávila y cinco equipos se descuelgan en la zona baja, entre ellos el histórico Diocesano, que pasa por uno sus peores momentos en años. La Tercera Federación extremeña afronta este domingo el desarrollo de la jornada número 19 de su calendario, rebosando puntos de interés y con unos niveles de emoción por las nubes.

Llamativa trayectoria del Diocesano de Cáceres, acostumbrado a manejarse en la parte alta de la tabla y que ahora, ha perdido sus últimos cuatro partidos, está inmerso en la batalla por la permanencia. De esta manera, el Moralo-Diocesano (17.00) que cerrará cronológicamente la jornada es uno de los partidos clave. Y también por supuesto debido al gran estado de forma del equipo de Navalmoral, disparado desde que José Antonio Ruiz se hizo cargo de la plantilla, acumulando ya siete partidos sin perder.

Por el liderato

En cuanto a la lucha por el liderato, el primer clasificado ascenderá directamente a Segunda Federación, el Don Benito defiende la renta con sus perseguidores y esta vez jugará como visitante: Atlético Pueblonuevo-Don Benito (12.30). El partido es vital también para los locales hundidos en puestos de descenso a Primera División Extremeña. Y en graves apuros está el equipo de Jaraíz de la Vera teniendo en cuenta su rendimiento reciente ya que lleva cinco jornadas sin ganar; esta vez visita Jerez de los Caballeros para medirse al club templario que lleva casi cuatro meses sin perder. Este Jerez-Jaraíz (12.30) es otro de los choques destacados de la jornada.

Mientras, un equipo defiende con orgullo su galardón de ‘el único que no ha perdido en casa’: Cabeza del Buey-Gévora (12.30); dos ascendidos a Tercera esta temporada en situación bien distinta: los locales en su flamante tercera plaza y los visitantes agobiados por el peso de llevar once jornadas sin ganar.

Y atento a lo que pasa en la zona noble estará el Badajoz de forma especial; vuelven los blanquinegros a jugar en casa con la presión de no fallar ante sus aficionados: Badajoz-Santa Amalia (12.00), su rival está muy cerca en la tabla y también compite por los puestos de playoff.

Justamente entre los protagonistas del partido anterior se encuentra clasificado en la sexta plaza el Montijo. Dos derrotas consecutivas han frenado su provechosa temporada. En el Montijo-Villafranca (12.00) compiten los de casa por volver al quinteto de cabeza y los visitantes por afianzarse en la zona media marcando la posición que más abajo lleva al peligro con la permanencia.

Derbi de proximidad

Además de todo ello, se juega este domingo un clásico en el fútbol extremeño: el derbi de la Campiña Sur. En el Llerenense-Azuaga (16.30) se ha establecido Medio Día del Club y venta anticipada y se espera un gran ambiente en el estadio Fernando Robina. Ambos están cerca en la zona media de la tabla, mezclándose la línea ascendente de los de Llerena con las recientes derrotas de los azuagueños que les han llevado a perder el paso con la parte alta.

Pero todos los puntos son importantes a estas alturas. En el encuentro Villanovense-Calamonte (12.00) los de casa aspiran a acercarse a la zona de playoff y los de fuera a salir del trío de cola. Y en el Montehermoso-Puebla de la Calzada (16.30) se miden dos equipos a los que les cuesta mucho ganar. Desde mediados de noviembre no lo hacen los visitantes y más tiempo ha pasado desde que a primeros de octubre los locales lograran su única victoria en lo que va de la presente temporada.

Observando el desarrollo del calendario, los de arriba puntúan con fluidez y a los de abajo les cuesta hacerlo cada vez más. Este domingo se pone a prueba esta estadística si llegan sorpresas en los resultados finales.