El Extremadura, a despertar

No hay mucho más margen de tregua ni más tiempo para la tranquilidad. El Extremadura está dispuesto a jugar finales desde este mes de enero. Y así quiere tomarse este partido de este domingo, a las 17.00 horas en el Francisco de la Hera, ante el Puente Genil, donde sólo le vale una victoria para reconfortarse por dentro. No lo tendrá fácil, ni por el rival ni por las circunstancias, ya que apenas tendrá a 13 jugadores de la primera plantilla para afrontar el envite. Más problemas.

Desde luego, es el partido más atípico de todos los que ha tenido el Extremadura y, posiblemente, el que más urgencias precisa. La derrota en Málaga ante el colista encendió todas las alarmas en el vestuario azulgrana, máxime en el debut de David Rocha, cuyo efecto cambio no tuvo resultados.

El Extremadura va con lo puesto. Tendrá un once competitivo, pero para hacer un encuentro largo y con cambios tendrá que tirar de juveniles. Son bajas Zarfino, Barace, Carlos Cordero, Luis Nicolás, Núñez, Correa y Fran Rosales.

No tiene muchos quebraderos Rocha para hacer el 11. Incluso el entrenador adelantó en rueda de prensa el debut de Alfon Peral, jugador inédito en liga esta temporada y que apenas jugó unos minutos en Copa ante el Sevilla.

Con Robador en puerta, Peral será el que forme la retaguardia junto a Ángel Cano, quien tuvo muy buenas palabras sobre el andaluz:«es un chico que está compitiendo muy bien, que tiene nivel y que estoy seguro que va a hacer un gran partido».

Samu Hurtado, con ganas de redimirse de sus errores en Málaga, y Tala serán los laterales. Marco Manchón y Robe Moreno harán una medular inédita junto a Manu Ramírez y Dieguito por bandas. Callejón tiene todas las papeletas para la mediapunta y arriba todo apunta al cambio y que Maikel tendrá por fin su oportunidad. Con esas, sólo Frodo y el portero suplente Cristian estarían en el banquillo junto a cinco juveniles.

Enfrente un Puente Genil que reduce su eficiencia fuera de casa. En su campo no ha perdido y, fuera de tierras cordobesas, ha logrado ganar en campos históricos como el Nuevo Colombino.