El Mérida vuelve a aumentar la nómina de quejas arbitrales

El Mérida mereció ganar el viernes al Pontevedra con holgura un partido que terminó empatando el cuadro gallego en el minuto 94, cuando los locales estaban con un futbolista menos por la expulsión de Gaizka Martínez.

El encuentro volvió a ser polémico, tuvo tres acciones de las llamadas grises y en las tres la decisión cayó en contra de los intereses emeritenses. Por este motivo, Fran Beltrán, entrenador del cuadro extremeño, afirmaba al final del choque que “se nos queda cara de gilipollas, por lo que viene pasando en la primera vuelta y, por lo que vemos, en la segunda también respecto a cosas que no dependen de nosotros”.

Muy pesaroso se mostraba Beltrán: “nos hemos autolesionado en un partido que hasta el rival sabe que es para ganarlo tres a cero”, pero también se acordaba tanto de las acciones polémicas de este partido como de las que entiende que ya le han perjudicado esta temporada: “no sacar tres puntos hoy es increíble, hay cosas que tenemos que mirarnos nosotros, pero ya se van acumulando una suma de puntos perdidos: Ferrol, aquí contra la Ponfe, el día de Lugo, contra el Pontevedra allí. Es difícil de aceptar”. El técnico aseguraba que “soy un firme creyente de que a 38 partidos todo se termina equilibrando e igualando, seguramente los que vivieron lo de la Real Sociedad B no estén tan de acuerdo conmigo, pero confío en que la mala suerte que estamos teniendo y que nos están negando dos puntos por partido en varios partidos, vaya cambiando”.

Tras la marcha de Álvaro García

El encuentro llegaba con la depresión de haber conocido unas horas antes que el máximo goleador del equipo, Álvaro García, abandonaba la disciplina romana para irse al Castellón, y se convirtió en una montaña rusa de emociones para la parroquia romana.

La respuesta del cuadro de Beltrán fue poner por encima el bloque a las individualidades y completó, seguramente, la mejor primera parte del campeonato, yéndose al descanso por delante en el marcador. Pocos podían presagiar antes de empezar el encuentro, que el propio club iba a subir al descanso un tuit con la fiesta que se estaba viviendo en la grada a pesar de las condiciones climatológicas.

Con la reanudación, los locales mantuvieron el nivel y continuaron mereciendo el gol hasta que en el minuto 68 el colegiado pitó penalti a favor de los emeritenses y le mostró la segunda amarilla a Miki Bosch. El central cuya primera amarilla también fue polémica pues los emeritenses protestaron que, en su falta a Artola, era el último jugador y debió ver la tarjeta roja.

En el mencionado minuto 68 parecía que todo se ponía de cara para que los tres puntos se mantuvieran en el Romano, pero el colegiado, tras revisar en el FVS, reculó con la amonestación a Bosch y Artola mandó alto el lanzamiento. A pesar del varapalo, el Pontevedra seguía lejos de la portería de Adrián Csenterics, hasta un nuevo revés en forma de segunda amarilla a Gaizka Martínez en el 80, que, a pesar de la revisión pedida por el banquillo local, mantuvo en su decisión el colegiado. Con lo cual, los diez minutos que restaban más el alargue, que se preveía largo, iba a conllevar un sufrimiento que no era de esperar por lo visto hasta el momento. Los emeritenses aguantaron hasta que, en el 94, Álex Compa puso el empate para que su equipo, que fue muy rácano durante todo el encuentro, como demostró incluso al no querer atacar a falta de un minuto, se terminara llevando un punto de manera injusta.

Más incongruencia

A la hora de analizar las tres acciones polémicas, Beltrán explicaba que “es la primera vez que veo que va a ver que es penalti, le da abajo en el tobillo y le quitan la amarilla. A Gaizka en una acción que es falta, pero el jugador no puede jugar más en la jugada, sí que es expulsado. En la primera parte, a un jugador de ellos se le va la pelota, Artola tiene la situación para hacer un mano a mano y esa no es roja, pero la de Pipe en Lugo con Vergés detrás sí que lo es. Es cansino hablar de esto, porque con uno a cero hemos tenido ocasiones y hemos tenido un penalti, por lo que no se hubiera hablado de esto. Pasado el calentón, habrá que analizar y exigir más, pero el que haya visto el partido, habrá visto a un Mérida que juega muy bien al fútbol y que ha merecido ganar”.

Por este motivo, se mostraba muy “orgulloso de lo bien que han jugado hoy mis jugadores.En un día que no era sencillo, la respuesta del equipo ha sido impresionante. Debería haber ganado y con un margen alto”. Reconocía que “ahora tenemos que estar muy mal y ser muy exigentes, no nos vale solo con la imagen, en partidos donde eres tan superior hay que ganarlos. Después hay que saber relativizar y saber apreciar el esfuerzo del equipo como lo ha hecho la afición. 17 convocados con tres porteros, Doncel 50 días fuera, hoy perdemos a nuestro máximo goleador, se van sumando una serie de cosas que hace que esté muy orgulloso de mis jugadores”.

El entrenador emeritense espera poder reforzar la plantilla en los días que quedan de mercado, pues a la importante marcha de Álvaro García hay que sumar que “llevamos mucho tiempo sin tener a un jugador ultrafundamental como Carlos Doncel. Tienen que llegar cosas, se nos tiene que ayudar, pero hasta que eso pase, a hacernos tremendamente duros”.