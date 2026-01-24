Las pruebas de esfuerzo, misión imposible en Cáceres

El Club Maratón Cáceres ha denunciado la imposibilidad de poder realizarse en la ciudad pruebas de esfuerzo, después de que se produjera la suspensión del servicio en la facultad de Ciencias del Deporte en la Universidad de Extremadura (UEx). "La reciente y trágica noticia de la San Silvestre de Mérida, celebrada el pasado 31 de diciembre, donde dos corredores sufrieron sendas paradas cardiorrespiratorias y terminaron ingresados en la UCI, debe servir como el último y definitivo aviso", dice el club en un comunicado enviado a este diario. “El deporte popular no es un juego, y la seguridad de quienes llenamos las calles cada fin de semana no puede quedar en un segundo plano”, recalca.

Durante años, la Facultad de Ciencias del Deporte fue el referente para los atletas locales en este servicio, considerado imprescindible en términos de prevención y salud. “Tras la salida del responsable, Angel Martin Castellanos, la suspensión del servicio deja a la ciudad sin un punto público o de convenio accesible para realizar ergometrías con control médico profesional, fundamentales para detectar patologías silenciosas», recuerda el club local, un clásico en la ciudad con más de 20 años de existencia y organización incluso de eventos relacionados con el atletismo.

Como entidad que promueve el atletismo popular, en el Club Maratón Cáceres, aseguran, «defendemos que correr es salud, pero solo si se hace con las garantías necesarias. No podemos exigir a nuestros socios y al resto de corredores que se cuiden mientras las instituciones les arrebatan las herramientas para hacerlo. Y es que los los corredores se ven obligados a desplazarse a otras provincias «para una prueba básica de seguridad».

«Es incomprensible que una capital como Cáceres no cuente con un servicio de medicina deportiva operativo en su universidad», recalca también. “No queremos mos más sustos en las carreras. No queremos que la pasión por el running se convierta en una noticia de sucesos. Desde el club instamos a la Universidad de Extremadura y a las autoridades competentes a que reabran de inmediato el servicio de pruebas de esfuerzo o habiliten alternativas reales para el deportista popular. La prevención es la mejor marca que podemos batir», afirma del mismo modo el Club Maratón Cáceres.