Baloncesto. Liga Femenina Challenge

El Al-Qázeres cae en el cara o cruz final

El equipo de Jesús Sánchez pierde en Castelló arrastrado por un final muy desacertado

Lucía Fontela bota el balón en un partido anterior.

Lucía Fontela bota el balón en un partido anterior. / Jorge Valiente

Área 11

Castellón

70-FUSTECMA BF CASTELLÓ: Laura Campos (11), Luz Mia De Giacomo, Lourdes Ruiz de la Hermosa (8), Sabina Carli (4), Aiello (16). También jugaron: Bourgarel (20), Claudia Pérez (2), Sendy Basaez (9), Asemota, Jovena.

66-ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Laura Salmerón (5), Nerea Liste (11), Inés Tavares (9), Josephine Filipe (12), Victoria Gauna (16) --cinco inicial-- Lucía Fontela (2), Clara Prieto (8), Lucía Méndez (3), Carmen Suárez.

MARCADORPORCUARTOS: 17-14, 31-24, 42-44 y 70-66.

ÁRBITROS: Javier Villanueva Tena (Colegio madrileño) y Aldo Jesús Rodríguez Francisco (Colegio canario). Sin eliminadas.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal Grapa ante 200 espectadores.

El Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura no pudo sumar su segunda victoria consecutiva (décima en liga) y acabó cayendo en Castelló ante un rival que en una recta final muy igualada, tiró de oficio y aprovechó sus tiros libres para ganar.

El encuentro comenzó con mucha igualdad. Locales y visitantes trataban de hacerse con el control, pero el partido era de ida y vuelta y los primeros dos minutos de juego se saldaban con un 5-5 en el marcador. A partir de ahí, sin embargo, parecía que las locales conseguían imponer su ritmo. Fustecma NBF Castelló optaba por intentar dormir el partido y ejercer un mayor control sobre la pelota, subiéndola con calma y evitando sobre todo perder balones que permitiesen a las extremeñas salir a la contra.

Lo conseguían de inicio, apretando mucho también en la zona contraria y forzando las pérdidas y los fallos en el lanzamiento de Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura para conseguir abrir una pequeña brecha de 4 puntos (9-5, minuto 4). Clara Prieto ponía fin a más de dos minutos de sequía anotadora de las visitantes y, con un triple, devolvía el equilibrio al electrónico (9-8). Encontraban la solución a sus problemas las de Jesús Sánchez en el tiro exterior y otro triple, este de Inés Tavares, permitía a las extremeñas colocarse por delante cuando se alcanzaba el ecuador del primer cuarto (10-11).

Aunque la alegría duraba poco y la presión de las locales provocaba una nueva pérdida de balón de las extremeñas, que veían como Basaez culminaba la contra con un triple que volvía a lanzar a Fustecma NBF Castelló hasta los 4 puntos de renta (15-11).

Mejoría defensiva

Paraba el partido el técnico visitante, que daba entrada a Méndez y Fontela y conseguía que las suyas mejorasen en defensa, cortando la escapada de su rival. Aún así, había que esperar hasta el minuto 8 para ver cómo las extremeñas volvían a ver aro enun final de cuarto más abierto que acabó con el 17-14.

Apostaban por mantener la intensidad defensiva las de Jesús Sánchez que en el inicio del segundo cuarto volvían a atascarse por completo en defensa. Cierto es que tampoco las castellonenses conseguían ver aro con demasiada facilidad, pero el buen hacer de Aello, con robos de balón, rebotes y asistencias, permitía a las locales aprovechar sus contras para firmar un parcial de 9-0 en los primeros cinco minutos del cuarto, colocando el 26-14 en el marcador a 4´46 para el descanso.

Los tiempos muertos, las rotaciones y los cambios de defensa no parecían dar ahora resultado a Alter Enersun Al-Qazeres. Aún así, un pequeño arreón permitía a las visitantes firmar, en menos de un minuto, un parcial de 0-4 que les daba cierto respiro (26-18, minuto 16). De ahí al descanso, la igualdad se impuso en la cancha y las extremeñas, aunque no consiguieron apretar más el marcador, aguantaron el ritmo para llegar muy vivas al descanso (31-24).

Alternativas

Ya en el tercer cuarto, Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura continuó apretando en defensa, impidiendo correr a su rival y haciéndose con el rebote para seguir recortando diferencias y conseguir igualar el partido antes de que se cumpliese el minuto 24 (33-33). Aguantaban las locales gracias a los tiros libres, pero un triple de Prieto ponía por delante al cuadro de Jesús Sánchez a 4´27 para el final del cuarto (37-40). Nerea Liste se sumaba al acierto de su compañera y las extremeñas conseguían elevar su renta hasta los 5 puntos (39-44), obligando al técnico local a pedir tiempo muerto a 1´39 para el final del tercer cuarto. Le funcionaba a Fustecma NBF Castelló, que conseguía secar el ataque de las visitantes y recortar diferencias para entrar al cuarto decisivo a solo dos puntos de su rival (42-44).

No aflojaba Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura, que en el inicio del último cuarto volvía a irse hasta los cinco puntos de renta (44-49), pero lo cierto es que las extremeñas no estaban demasiado acertadas en ataque y, pese a todos sus esfuerzos defensivos, seguían fallando demasiados lanzamientos, lo que permitía a su rival mantenerse con vida y aprovechar su buen hacer en el rebote para volver a igualar el marcador a 5´22 para la conclusión (55-55).

Liste volvía a dar aire a las visitantes, pero un triple de Bourgarel ponía por delante a las locales a 2´31 para el final (63-61). Le devolvía el lanzamiento Filipe (63-64), pero tras un breve intercambio de canastas, las locales se hacían fuertes atrás y tiraban de oficio para provocar las personales del rival y aprovechar los tiros libres para hacerse con el triunfo final.

