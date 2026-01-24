El Al-Qázeres cae en el cara o cruz final

70-FUSTECMA BF CASTELLÓ: Laura Campos (11), Luz Mia De Giacomo, Lourdes Ruiz de la Hermosa (8), Sabina Carli (4), Aiello (16). También jugaron: Bourgarel (20), Claudia Pérez (2), Sendy Basaez (9), Asemota, Jovena. 66-ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Laura Salmerón (5), Nerea Liste (11), Inés Tavares (9), Josephine Filipe (12), Victoria Gauna (16) --cinco inicial-- Lucía Fontela (2), Clara Prieto (8), Lucía Méndez (3), Carmen Suárez. MARCADORPORCUARTOS: 17-14, 31-24, 42-44 y 70-66. ÁRBITROS: Javier Villanueva Tena (Colegio madrileño) y Aldo Jesús Rodríguez Francisco (Colegio canario). Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal Grapa ante 200 espectadores.

El Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura no pudo sumar su segunda victoria consecutiva (décima en liga) y acabó cayendo en Castelló ante un rival que en una recta final muy igualada, tiró de oficio y aprovechó sus tiros libres para ganar.

El encuentro comenzó con mucha igualdad. Locales y visitantes trataban de hacerse con el control, pero el partido era de ida y vuelta y los primeros dos minutos de juego se saldaban con un 5-5 en el marcador. A partir de ahí, sin embargo, parecía que las locales conseguían imponer su ritmo. Fustecma NBF Castelló optaba por intentar dormir el partido y ejercer un mayor control sobre la pelota, subiéndola con calma y evitando sobre todo perder balones que permitiesen a las extremeñas salir a la contra.

Lo conseguían de inicio, apretando mucho también en la zona contraria y forzando las pérdidas y los fallos en el lanzamiento de Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura para conseguir abrir una pequeña brecha de 4 puntos (9-5, minuto 4). Clara Prieto ponía fin a más de dos minutos de sequía anotadora de las visitantes y, con un triple, devolvía el equilibrio al electrónico (9-8). Encontraban la solución a sus problemas las de Jesús Sánchez en el tiro exterior y otro triple, este de Inés Tavares, permitía a las extremeñas colocarse por delante cuando se alcanzaba el ecuador del primer cuarto (10-11).

Aunque la alegría duraba poco y la presión de las locales provocaba una nueva pérdida de balón de las extremeñas, que veían como Basaez culminaba la contra con un triple que volvía a lanzar a Fustecma NBF Castelló hasta los 4 puntos de renta (15-11).

Mejoría defensiva

Paraba el partido el técnico visitante, que daba entrada a Méndez y Fontela y conseguía que las suyas mejorasen en defensa, cortando la escapada de su rival. Aún así, había que esperar hasta el minuto 8 para ver cómo las extremeñas volvían a ver aro enun final de cuarto más abierto que acabó con el 17-14.

Apostaban por mantener la intensidad defensiva las de Jesús Sánchez que en el inicio del segundo cuarto volvían a atascarse por completo en defensa. Cierto es que tampoco las castellonenses conseguían ver aro con demasiada facilidad, pero el buen hacer de Aello, con robos de balón, rebotes y asistencias, permitía a las locales aprovechar sus contras para firmar un parcial de 9-0 en los primeros cinco minutos del cuarto, colocando el 26-14 en el marcador a 4´46 para el descanso.

Los tiempos muertos, las rotaciones y los cambios de defensa no parecían dar ahora resultado a Alter Enersun Al-Qazeres. Aún así, un pequeño arreón permitía a las visitantes firmar, en menos de un minuto, un parcial de 0-4 que les daba cierto respiro (26-18, minuto 16). De ahí al descanso, la igualdad se impuso en la cancha y las extremeñas, aunque no consiguieron apretar más el marcador, aguantaron el ritmo para llegar muy vivas al descanso (31-24).

Alternativas

Ya en el tercer cuarto, Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura continuó apretando en defensa, impidiendo correr a su rival y haciéndose con el rebote para seguir recortando diferencias y conseguir igualar el partido antes de que se cumpliese el minuto 24 (33-33). Aguantaban las locales gracias a los tiros libres, pero un triple de Prieto ponía por delante al cuadro de Jesús Sánchez a 4´27 para el final del cuarto (37-40). Nerea Liste se sumaba al acierto de su compañera y las extremeñas conseguían elevar su renta hasta los 5 puntos (39-44), obligando al técnico local a pedir tiempo muerto a 1´39 para el final del tercer cuarto. Le funcionaba a Fustecma NBF Castelló, que conseguía secar el ataque de las visitantes y recortar diferencias para entrar al cuarto decisivo a solo dos puntos de su rival (42-44).

No aflojaba Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura, que en el inicio del último cuarto volvía a irse hasta los cinco puntos de renta (44-49), pero lo cierto es que las extremeñas no estaban demasiado acertadas en ataque y, pese a todos sus esfuerzos defensivos, seguían fallando demasiados lanzamientos, lo que permitía a su rival mantenerse con vida y aprovechar su buen hacer en el rebote para volver a igualar el marcador a 5´22 para la conclusión (55-55).

Liste volvía a dar aire a las visitantes, pero un triple de Bourgarel ponía por delante a las locales a 2´31 para el final (63-61). Le devolvía el lanzamiento Filipe (63-64), pero tras un breve intercambio de canastas, las locales se hacían fuertes atrás y tiraban de oficio para provocar las personales del rival y aprovechar los tiros libres para hacerse con el triunfo final.