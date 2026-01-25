El Arroyo vuelve a dar la cara, pero cae en Torrelavega

De nuevo dio la cara el Extremadura Arroyo ante uno de los favoritos, pero no pudo puntuar. El cuadro cacereño cayó ante el Torrelavega (3-1) y sigue penúltimo.

El equipo hizo un auténtico partidazo que al final no obtuvo recompensa en la cancha del poderoso rival al perder 25-23,25-27, 25-19 y 25-18, en un encuentro disputadísimo, con continuas acciones espectaculares por parte de los dos equipos.

La brasileña del cuadro extremeño Sara Gabrielly se erigió en el referente ofensivo de sus compañeras, firmando una actuación antológica, con ataques de todo tipo por todas las zonas de la cancha.

Gabrielly finalizó la contienda con 27 puntos por delante de Brenda Arango (10) y Juana Giardini (7), mientras en el bando cántabro destacaron Lydia Alonso (25), Laila Romero (17) e Ignacia Nielsen (14). Cabe destacar que en el apartado estadístico, la escuadra arroyana cuadruplicó a su adversario en bloqueo (8x2).

La próxima semana, el Extremadura Arroyo recibirá en su cancha al Covadonga de Gijón.