Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paro en ExtremaduraEntrevista a OsunaEditorialSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Voleibol. Superliga Femenina 2

El Arroyo vuelve a dar la cara, pero cae en Torrelavega

El equipo extremeño pierde en un partidazo frente a uno de los favoritos

Jugadoras del Arroyo.

Jugadoras del Arroyo. / Nina Bañegil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

De nuevo dio la cara el Extremadura Arroyo ante uno de los favoritos, pero no pudo puntuar. El cuadro cacereño cayó ante el Torrelavega (3-1) y sigue penúltimo.

El equipo hizo un auténtico partidazo que al final no obtuvo recompensa en la cancha del poderoso rival al perder 25-23,25-27, 25-19 y 25-18, en un encuentro disputadísimo, con continuas acciones espectaculares por parte de los dos equipos.

La brasileña del cuadro extremeño Sara Gabrielly se erigió en el referente ofensivo de sus compañeras, firmando una actuación antológica, con ataques de todo tipo por todas las zonas de la cancha.

Gabrielly finalizó la contienda con 27 puntos por delante de Brenda Arango (10) y Juana Giardini (7), mientras en el bando cántabro destacaron Lydia Alonso (25), Laila Romero (17) e Ignacia Nielsen (14). Cabe destacar que en el apartado estadístico, la escuadra arroyana cuadruplicó a su adversario en bloqueo (8x2).

Noticias relacionadas

La próxima semana, el Extremadura Arroyo recibirá en su cancha al Covadonga de Gijón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
  2. En directo | Felipe VI preside por primera vez como Rey la jura de bandera del Cefot de Cáceres
  3. Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
  4. Cáceres suma una nueva propuesta de ocio dirigida al público infantil
  5. La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte
  6. Un juzgado de Cáceres declara nulo un seguro de vida financiado incorporado a una hipoteca sin consentimiento
  7. Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Mérida: todas las calles y plazas afectadas
  8. La historia negra del tren en Extremadura: más de 50 fallecidos en cinco accidentes graves

Vídeo | El puente que cambiará la forma de moverse entre el centro y el norte de Mérida

El Licenciados supera al Burgos y prolonga su mejor racha de la temporada

El Licenciados supera al Burgos y prolonga su mejor racha de la temporada

Frío, lluvia y nervios en las oposiciones de celador en Mérida entre debutantes y veteranos

Frío, lluvia y nervios en las oposiciones de celador en Mérida entre debutantes y veteranos

La nieve en el norte de Cáceres

La nieve en el norte de Cáceres

DIRECTO | Misa funeral por las víctimas del accidente en Adamuz

DIRECTO | Misa funeral por las víctimas del accidente en Adamuz

El incendio de Villanueva de la Vera que afectó a dos casas provocó el derrumbe total de una de ellas, hecha añicos

El incendio de Villanueva de la Vera que afectó a dos casas provocó el derrumbe total de una de ellas, hecha añicos

Fotogalería | Incendio en Villanueva de la Vera

Fotogalería | Incendio en Villanueva de la Vera

DIRECTO | Pedro Sánchez y Pilar Alegría en Huesca

DIRECTO | Pedro Sánchez y Pilar Alegría en Huesca
Tracking Pixel Contents