El Badajoz se queda a medias

Ficha técnica: 2 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán (Barrena, min. 70), Lobato (Adri Escduero, min. 6), Lolo González, Pata, Fran Miranda, Gus Quezada (Borja Domingo, min. 52), Barba, Bermúdez, Alegría, Pavón. 2 - CD SANTA AMALIA: Julián Ramírez; Neiva, Iker, Santi Gil, Manu García, Macías, Paulo Junior, Pelu (Carlos Gómez, min. 75), Meño (Basit, min. 88), Gonzalo Cáceres (Canito, min. 9), Joselu (Leo Vera, min. 75). GOLES: 0-1, Joselu (min. 51); 0-2, Pelu (min, 64); 2-1, Alegría (min. 74); 2-2, Lolo González (min.78). ÁRBITRO: Manuel Sabido Serrano (extremeño). Amonestó al local Lobato y expulsó a los visitantes Santi Gil y Paulo Junior. INCIDENCIAS: En torno a 2.500 espectadores en el estadio Nuevo Vivero.

De estar cerca de la lona a sumar un punto que puede llegar a ser insuficiente. Badajoz y Santa Amalia empataron a dos en un encuentro frenético en el que los amalienses comenzaron venciendo por 0-2 y que los blanquinegros acabaron igualando con los goles de Alegría y Lolo González. Borja Domingo falló un penalti con 0-2 en el marcador y el Santa Amalia acabó el encuentro con nueve hombres. Además, Lobato sufrió una grave lesión que casi con total seguridad le impedirá jugar en lo que resta de temporada.

La principal novedad en el once inicial del Badajoz estuvo en el eje de la zaga. Por primera vez desde su llegada, Lolo González inició de la partida formando pareja con Lobato y relegando a Jesús Sánchez al banquillo. La otra novedad, aunque esta menos sorprendente, fue la tercera titularidad seguida de Alegría, que junto a Bermúdez y Pavón compuso el flanco ofensivo. El resto, los mismos jugadores que ganaron en Gévora y Azuaga.

El encuentro comenzó tremendamente accidentado. En el minuto 5, Lobato iba con fuerza a un balón dividido y se llevaba la peor parte del choque. Las manos en la cabeza de varios de sus compañeros tras ver el resultado de la lesión no hicieron presagiar nada bueno. Las asistencias tuvieron que llevarse al central en camilla ante el silencio de un Nuevo Vivero que se temía lo peor. En su lugar, Ávila dio entrada a Adri Escudero.

Solo tres minutos después, Gonzalo Cáceres se tiraba al suelo aquejándose de la parte posterior del muslo y obligaba a Carlos Pizarro a sustituirle por Canito. En menos de diez minutos, las lesiones obligaron a ambos equipos a mover el banquillo.

En lo que al fútbol respecta, ambas lesiones enfriaron el arranque de partido, tanto ambientalmente como sobre el verde. Aunque el Badajoz inició mejor, teniendo más el balón y llegando a meta rival con asiduidad, el último toque, bien en el pase o en la definición, evitó el primer gol blanquinegro.

Por su parte, al Santa Amalia no le quemaba el balón cuando lo recuperaba y salía con personalidad jugando desde atrás. La ocasión más clara del inicio fue para los amalienses, tras una gran combinación que acabó con remate de Joselu y con Lolo González evitando el primer gol sobre la línea.

Tras unos minutos de cierta indecisión, Bermúdez iba a espolear a la grada con una clara ocasión de gol. El atacante blanquinegro recibía el cuero a unos metros de la frontal del área y conectaba un zurdazo con rosca que estuvo a centímetros de convertirse en el primer gol del partido.

Instantes después iba a ser Gus Quezada el que, con una acción muy similar y desde una zona parecida, ponía en aprietos a Julián Ramírez. La volea del ecuatoriano pilló dirección portería, pero el meta del Santa Amalia mandó el cuero a córner.

Con una última ocasión favorable al Badajoz se iba a llegar al descanso en el Nuevo Vivero. Barba escondía el balón a su par dentro del área y cedía de exterior a Pavón, que con la izquierda no lograba encontrar el remate adecuado para hacer el gol.

Con un Badajoz algo espeso pero mejor que su rival en términos generales concluía la primera mitad del partido en el Nuevo Vivero.

Segunda mitad frenética

La segunda parte inició del peor modo posible para el Badajoz. Manu García superaba a Galán por banda diestra, metía el cuero al área con ventaja para Tienza pero el meta pacense no lograba hacerse con el cuero y dejaba un rechace que Josleu aprovechaba para hacer el primer gol del partido y poner por delante al Santa Amalia.

La reacción desde el banquillo no se hizo esperar. Tras recibir el tanto en contra, Ávila dio entrada a Borja Domingo, situó a Barba junto a Fran Miranda en el doble pivote y formó con doble punta para tratar de igualar el marcador.

Las cosas iban a complicarse aún más para el Badajoz. Pasada la hora de partido, Pelu hacía el segundo gol para el Santa Amalia tras culminar a puerta vacía una jugada muy similar a la del primer gol. El equipo de Miguel Ángel Ávila recibía un segundo golpe y se quedaba muy cerca de tocar la lona.

Después del segundo gol amaliense, el encuentro atravesó unos minutos frenéticos. Tras un agarrón sobre Alegría, el colegiado señalaba penalti a favor del Badajoz y mostraba la roja directa a Santi Gil. El Santa Amalia tendría que defender su ventaja en inferioridad numérica.

El encargado de ejecutar la pena máxima fue Borja Domingo, pero el disparo del valenciano se topó con la madera, evitando que el Badajoz pudiera recortar distancias.

Pese al penalti fallado, el Badajoz olió la sangre y se fue con todo al ataque. Tras varias acciones claras de gol, el tanto iba a llegar por mediación de Alegría, que después de un gran giro dentro del área batía a Julián Ramírez y hacía el 2-1 en el minuto 74.

La locura en el Nuevo Vivero se iba a prolongar. En un córner a favor, Lolo González aparecía en el segundo palo para hacer el empate a dos y devolver el partido a la casilla de salida. Los blanquinegros iban a tener más de 10 minutos para lograr la remontada.

Las cosas se pondrían aún más complicadas para el Santa Amalia cuando en el minuto 84 Paulo Junior veía la segunda cartulina amarilla después de cometer una falta sobre Bermúdez y dejaba a los suyos con nueve. En la falta posterior, Alegría llegaba a peinar el esférico dentro del área y lo mandaba a la madera, quedándose cerca del 3-2.

Noticias relacionadas

A pesar de embotellar en el área al Santa Amalia, el Badajoz no logró convertir el tanto de la victoria en los últimos minutos y se tuvo que conformar con un punto que por momentos pareció muy lejano. Los blanquinegros se mantienen una semana más en puestos de playoff antes de visitar al Don Benito la próxima semana.