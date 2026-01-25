El Cacereño Femenino se mete en el hoyo

1 - CACEREÑO FEMENINO: Tati, Noko (Raquel Constanza, min. 46), Cora Jiménez, Bella, Midori (Yorladiz, min. 71), Victoria Arévalo, Caicedo (Sara Rubio, min. 58), Carmen Acedo, Ndaw (Ale Lópz, min. 46), Sara Carrillo (Tsubaki, min. 87) y Lezcano. 3 - OSASUNA: Mon, Porto, Laura Teruel, Azpiazu, Saioa, Palacios (Sarriegui, min. 61), Irati, Marina (Riu, min. 61), Eunate (Vanessa, min. 88), Urzainqui (Nora, min. 79) y Claudia. GOLES: 0-1: Urzainqui, min. 44; 1-1: Sara Carrillo (pen.), min. 50; 1-2: Urzainqui, min. 67); 1-3: Nora, min. 90). ÁRBITRA: Cecilia Muñoz (Cataluña). Amonestó con tarjeta amarilla a las jugadoras locales Noko, Carmen Acedo y Sara Carrillo, y a las visitantes Eunate y Sarriegui. INCIDENCIAS: Partido de la decimosexta jornada de la Primera Federación Femenina disputado en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres. Unos 150 espectadores.

El Cacereño Femenino perdió ante Osasuna Femenino (1-3) en partido de la Primera Federación Femenina en su retorno, casi dos meses después, al campo uno de Pinilla tras su remodelación. Con esta derrota, el equipo de Ernesto Sánchez acaba la jornada en puestos de descenso.

En lo que el técnico cacereño había calificado como «el partido más importante de la temporada», las locales se vieron superadas por un Osasuna que empleó sus propias armas: estuvo más intenso y concentrado, ganó más duelos, acertó en las ocasiones, cometió menos errores y compitió mejor al saber aprovechar la circunstancia del fuerte viento cuando lo tuvo a favor.

Al inicio del encuentro, los dos equipos se afanaban por ser dominadores, pero poco a poco, con el empuje del viento, las navarras iban ganando terreno y a pisar área rival con peligro. Urzainqui pudo hacer el primero al cabecear un centro desde la frontal del área pequeña y que se marchó por encima del larguero. Eunate lo intentó desde lejos y el viento a punto estuvo de empujar el balón dentro de la portería, pero Tati metió la manopla para evitarlo.

Mediada la primera parte, el Cacereño conseguía sacudirse el dominio visitante, pero sólo encontró el camino de la portería contraria en un tímido disparo de Sara Carrillo que detuvo sin problemas Mon.

Primer susto serio del CPC

Pronto retomó el dominio Osasuna con dos claras ocasiones. Noko llegó en última instancia para evitar el remate de Urzaiquín en un balón suelto que había peinado Claudia. En el córner botado por Saioa, Midori se confió pensando que el balón iba fuera y cuando se colaba en la portería toda la zaga local se arrojó al suelo para conseguir evitarlo.

Con las ocasiones navarras, aumentaban los errores en la salida del balón de las locales que cada vez estaban más encerradas sobre su área y que cuando intentaban salir a la contra se precipitaban en sus pases. Lo consiguieron en el tramo final de la primera parte con una jugada individual de Lezcano que Caicedo, en posición forzada, envió fuera.

Pero cuando mejor parecía estar el equipo de Ernesto Sánchez, un envió muy lejano encontró en el segundo palo libre de marca a Urzainqui que puso el interior del pie para alojar el balón en el fondo de la red.

Antes del paso por vestuarios, Osasuna pudo aumentar la ventaja cuando, en un envío en largo, Porto se zafó de su rival para encaminarse a un cara a cara con Tati, pero se precipitó en la ejecución y envió el balón por encima de la portería.

La segunda parte

Tras el descanso, el gol psicológico parecía hacer su función y volvían a ser las visitantes las que generaban antes peligro. En un centro de Marina, remató de espuela Claudia y Cora Jiménez llegó para evitar un segundo remate que ya habría sido imparable.

Pero en la primera aproximación del Cacereño en la segunda parte, Ale López envió dentro del área a Carmen Acedo que tuvo la picardía de meter el pie primero y ser derribada por Azpiazu. Penalti claro que se encargó de transformar Sara Carrillo engañando en el lanzamiento a la guardameta rojilla.

Le sentó bien al Cacereño el empate y, sin generar excesivo peligro, ya vivía más en campo contrario. Pero en una pérdida en el centro del campo, Claudia puso el centro para que Urzainqui (doblete), otra vez libre de marca, consiguiera el 2-1 que ponía de nuevo a Osasuna por delante en el marcador.

De inmediato tuvo el equipo verde la oportunidad de empatar en un centro de Midori y que, ante la creencia general de que estaba en posición adelantada, Lezcano en la frontal del área pequeña y sin oposición, remató justo a las manos de la portera Mon.

Volvían los errores en la toma de decisiones de las jugadoras locales que no conseguían aprovechar la dirección y la fuerza del viento como lo habían hecho sus rivales en el primer tiempo, y fueron sumando efectivos en ataque y dejando espacios peligrosos para posibles contraataques. Y así llegó la sentencia en un dos para uno en el que Claudia, por dos veces, centró para que la excacereña Nora le pusiera la puntilla (sin celebración) al partido.