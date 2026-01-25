El Coria cae en casa tras un año invicto en La Isla

0-CORIA: Alonso, Benji, Domínguez, Iñaki León, Jacobo, Sergio Gómez (Min.67, Bautista), Tapia, Toper (Min.54, Hugo López), Dawda (Min.63, Currás), Adri Pérez (Min.67, Mba) e Iván Ramos. 1-RAYOMAJADAHONDA: Prieto, García, Dani Ramos, Telis, Durán, Vidal (Min.46, Koke San José ), Antonio Amaro, Rodríguez (Min.75, Javi Martín), Fran Pérez (Min.54, Plomer), Pol Prats (Min.61,Íñigo) y Faure (Min.61, Gonzalo Calçada) GOL: 0-1 Min.80 Javi Martín. ÁRBITRO: Alberto Sánchez Ingidua (Castilla y León). Mostró tarjeta amarilla al local Adri Pérez y al visitante Telis INCIDENCIAS: Vigésima jornada del campeonato nacional de liga de Segunda Federación Grupo 5. 1200 espectadores en las gradas de La Isla con un centenar del equipo visitante. Antes del comienzo del partido se guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas del accidente de tren de Adamuz.

Un año después, el Coria volvía a perder en La Isla y el verdugo sería otra vez el Rayo Majadahonda, como aquel enero de 2025. Ello hace que los extremeños bajen su particular idilio con el éxito, que le ha llevado a estar entre los importantes de la categoría.

Llegaba el equipo madrileño como líder y como máximo aspirante al ascenso directo de categoría y lo demostró con un ritmo en el juego de muchos quilates ante un Coria que sabía estar a la altura y le jugaba de tú a tú a los majariegos maniatando las jugadas de ataque y llevando la manija del partido durante muchos minutos del partido.

Los futbolistas visitantes dejaban claro por qué están en la parte más alta de la clasificación y se llevaban la victoria en la única ocasión que tenían en toda la tarde, ayudados por un despiste defensivo de la zaga local.

Dominio cauriense

El partido empezaba con un Coria que llevaba la manija del encuentro y en el minuto 8 se pedía penalti por manos dentro del área de un defensor a tiro del debutante en casa Toper.

No pasaban cosas en las áreas porqué las defensas de ambos equipos se imponían a sus rivales atacantes.

En el minuto 10 llegaría el susto a la grada cuando Faure remataba a puerta y ,tras rebote en un compañero, pasaba por encima de un Alonso que nada podría haber hecho si va a portería ese balón.

Ese es todo el bagaje dentro del área en esta primera parte, con mucho centrocampismo por mediación de los dos equipos que estaban jugando un partido muy igualado.

Con el paso de los minutos y el cansancio de los jugadores las aproximaciones a las porterías contrarias llegarían , era Dawda el que disparaba desde fuera del área pasando muy cerca del palo derecho de la portería.

Cambios de los visitantes

Llegaba el ecuador del segundo tiempo y con ello los cambios que esta ocasión aportarían más al líder de la categoría.

Plomer estuvo a punto de inaugurar el marcador cuando remataba solo un centro de Gonzalo Calçada, dos de los jugadores que salían desde el banquillo. Corría entonces el minuto 67.

Los jugadores extremeños tenían la posesión, pero no podían entrar en una defensa del Rayo muy bien posicionada.

Iván Ramos, muy activo toda la tarde, disparaba a la derecha de Prieto en lo que fue otra buena opción para el conjunto que dirige Raimundo Rosa, ‘Rai’.

Llegaba el minuto 80 cuando Javi Martín, que entraba 5 minutos antes, de cabeza estaba solo dentro del área, le llegaba un centro desde la derecha para batir a placer a Alonso. Demasiado premio para el Rayo Majadahonda, que no necesita dominar los partidos ni tener muchas ocasiones para rentabilizar las que tiene.

Final del partido con una afición celeste que veía como su equipo perdía por primera vez en la Isla en liga y hacia que bajara hasta la cuarta posición de la clasificación. De todas formas, se es consciente de que este tropiezo tiene toda la lógica y que, en modo alguno, empaña la excelente temporada que está firmando el cuadro extremeño, aunque el objetivo no fuera ni mucho menos estar ubicado en esas privilegiadas posiciones que ha tenido durante toda la competición hasta el momento.

La próxima jornada, el Coria se puede resarcir de la derrota de este domingo en otro partido como local ante el Rayo Vallecano B. Será una nueva prueba para los extremeños, que se quieren mostrar como un equipo fiable a lo largo de lo que queda de competición y aspirar, por qué no, al ‘playoff’.