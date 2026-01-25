Diego Gómez propulsa al Cacereño con un golazo en Ourense

0 - OURENSE: Álvaro Ratón, Enol, Hugo Sanz, Carmona, Nacho Castillo (Rabadan, min. 79), Amin, Aranzabe (Yuste, min. 70), Adri Pérez (Jelbat, min. 62), David Muñoz (Benito, min. 62), Guerrero y César Moreno (Punzano, min. 70). 1 - CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Martínez, Javi Barrio, Joserra, Nico Conesa (Sanchidrián, 88), Ajenjo, Berlanga (Crespo, min. 83), Valdera (Diego Guti, min. 88), Diego Gómez (César Gómez, min. 88) y Kensly Vázquez (Iván Fernández, min. 65). GOL: 0-1: minuto 37, Diego Gómez. ÁRBITRO: Francisco Crespo Puente (Colegio cántabro). Tarjeta amarilla a Carmona, César Moreno, Jelbat y Amin, por el Ourense; y a Valdera e Iván Fernández, por el Cacereño. INCIDENCIAS: Partido disputado en el campo A Pinguela de Monforte de Lemos.

El Cacereño se hace con el segundo triunfo consecutivo por primera vez en la temporada, una victoria de mérito y mucho más que importante que, de momento, no le permite salir del descenso, aunque le deja muy cerca. Además, el 0-1 ante el Ourense en Monforte de Lemos le permite ganar el golaverage a un rival directo. Un gol, en realidad un golazo de Diego Gómez, el primero de la temporada, permite a los verdes coger una gran bocanada de oxígeno tras un duelo en el que el conjunto de Julio Cobos dejó muy claro que sabe sufrir porque para alcanzar el objetivo de esta ilusionante temporada no queda otra que sufrir.

El partido comenzó en un aviso de lo que se iba a encontrar el Cacereño durante todo el encuentro, ritmo intenso con un juego muy directo con balones largos que buscaban llegar rápido para crear peligro por parte de un equipo local, el Ourense, que necesitaba los puntos y no pensaba regalar absolutamente nada en su casa, aunque en este caso fuese un campo ‘prestado’ en Monforte de Lemos. Sin embargo, el conjunto verde estuvo a punto de ponerse por delante en una acción desafortunada para los oresanos que estuvieron muy cerca de marcarse en propia meta. Solo fue un espejismo, porque apenas lograron los visitantes acechar el área rival durante los primeros compases del partido.

Del sufrimiento al gol

Los minutos pasaban con aproximaciones del Ourense, quien ponía en más complicaciones a la defensa rival que se mostraba segura pero con la necesidad de que el decano del fútbol extremeño calmara el partido. Muy poquito ofensivamente del Cacereño, que se mostraba muy espeso y sin apenas llegar a intimidar la portería de Álvaro Ratón. Solo los saques de esquina lograron acercar a los cacereños al área rival, pero sin apenas peligro real. Aunque sí empezaron los de Julio Cobos a ver que por arriba se le podía hacer mucho daño al conjunto local.

Sin embargo, también encontraron otra formula: el contraataque. Y es que tras varios minutos sin crear peligro alguno, el Cacereño lograría abrir la lata mediante una fantástica contra que definió con maestría Diego Gómez al palo largo con un pase a la red. Un tanto con incertidumbre que parecía que podía ser anulado por un posible fuera de juego, pero que finalmente subió al marcador para poner los nervios en Monforte durante los últimos minutos de la primera parte.

Los de Julio Cobos conseguían hacer lo más difícil y lucharon en los últimos compases para irse al descanso con ventaja en el marcador, pero tuvieron que sufrir en una última falta peligrosa que Diego Nieves atajó para cerrar los primeros 45 minutos de partido.

La segunda mitad empezó con un Cacereño volcado e intenso, en busca de ampliar ventajas. De esta forma, llegó con peligro el conjunto de Julio Cobos pero en la ocasión más clara del inicio de los segundos 45 minutos, Kensly Vázquez no supo definir y desaprovechó la oportunidad de poner el dos a cero en el marcador.

Mejor el CPC tras el descanso

El Ourense buscaba que todo fuese muy vertical y directo, pero el Cacereño intentaba calmar y dormir el partido. Los locales encontraban intimidar a los visitantes con acciones a balón parado muy peligrosos, pero el verdadero peligro llegaba siempre a la portería de Álvaro Ratón pero Kensly, la pantera haitiana, no tuvo su día y no consiguió materializar varias llegadas al área local. La más clara en boca de gol que no supo rematar.

Los primeros 20 minutos del segundo tiempo fueron los mejores del Cacereño, capitaneado por un Diego Gómez sublime. Sin embargo, el segundo gol visitante se resistía e incluso Ajenjo llegó a mandar el balón a la madera. Totalmente distinto a lo ocurrido en el primer tiempo, donde mereció poco y logró mucho con el tanto de Diego Gómez.

Durante los siguientes minutos, el Ourense empezó a hacer daño con el balón directo y varios saques de esquina pero la defensa se mostró muy seria y segura. Además, cada vez que el Cacereño encontraba espacios salía con velocidad y lograba hacer mucho daño a la zaga de los de Dani Llácer. Sin embargo, los locales insistían y comenzaban a meter el miedo en el cuerpo a los extremeños. El aviso más claro fue de Yuste con un remate de cabezazo que salió por arriba por muy poco.

Los últimos minutos fueron un asedio por parte del Ourense con centros laterales mientras el Cacereño pedía oxígeno y comenzaba a pedir la hora, pero Diego Nieves aparecía para salvar los muebles de los visitantes y sumar tres puntos importantísimos para el objetivo de la salvación, que tras dos semanas victoriosas se ve un poco más cerca.