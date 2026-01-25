El Extremadura se rearma

Ficha técnica: Extremadura 3-1 Puente Genil EXTREMADURA: Robador; Samu Hurtado (Frodo, m.20), Ángel Cano, Robe Moreno, Maikel (Carlos, m.69), Callejón, Marco Manchón, Peral, Manu Ramírez, Tala. PUENTE GENIL: Benito; Juanjo, Iván Vela, Joel (Tommy, m.37), Zaca, Carlos Esteban (Lalo, m.37), Salva, Alan (Tomazinho, m.37), Polaco, Pozo, Rafita (Capilla, m.14). GOLES: 1-0 Maikel, min.10; 2-0 Manu Ramírez, min.32; 2-1 Tommy, min.45; 3-1 Frodo, min.49. ÁRBITRO: Sebastián Procopi (Castilla y León). Amonestó con amarilla al local Marco Manchón y Frodo; y a los visitantes Juanjo y Alan. Expulsó con roja directa a Rober Moreno (minuto 64). INCIDENCIAS: 3300 espectadores en el estadio Francisco de la Hera.

El Extremadura es de esos equipos que, cuando tienen la soga al cuello, les queda resorte para saltar hacia arriba y huir de los malos espíritus. Ante el Puente Genil, con un parte de guerra con más de ocho bajas, el escuadrón azulgrana sacó su versión más nítida que refleja la identidad del esfuerzo y la lucha constante. Un triunfo cimentado en el compromiso de un equipo que sabía que, de la manera que fuera, había que sacar adelante el partido. Y se hizo.

El triunfo, además de balsámico, supone una inyección de moral para la grada, que todavía no había visto ganar a su equipo esta temporada por más de un gol de diferencia.

Desde luego, no fue un partido para nada sencillo. David Rocha tuvo que tirar con todo lo que tenía por casa para hacer un once y dejar sólo a Frodo como jugador de campo del primer equipo en el banquillo. El delantero tuvo que entrar en el minuto 20 por la lesión de Samu Hurtado, por lo que el Extremadura hizo de trapecista durante casi 80 minutos de juego. Pero pasó de manera sobresaliente por la cuerda.

Lo actitud lo es todo en esta vida. Y, por supuesto, en el fútbol. Peral, que jugaba sus primeros minutos en liga como central, hizo olvidar a todos con un despliegue de concentración y físico que le permitió hacer un partidazo en la retaguardia.

Cuando el viento sopla en contra, el Extremadura encuentra el camino para ponerlo a su favor. A los diez minutos de partido, un córner botado por Dieguito al primer palo lo remachó Maikel, que se reivindicaba con gol en su vuelta a la titularidad. Mucha rabia en el delantero de Ciudad Real, al que el fútbol le devuelve con gol su comportamiento tenaz.

Poco después llegó la lesión de Samu Hurtado, que chocó contra un contrario y se abrió la ceja en un corte profundo que le llevó directamente al hospital. Por suerte, el jugador está bien, pero el susto obligó al cambio.

Cuando las cosas están por salir no hay fantasmas en la carretera. Manu Ramírez, que hizo su mejor partido de azulgrana, agarró una pelota en la frontal y buscó con rosca el ángulo lejano. Golazo a la media hora para poner tierra de por medio y al Extremadura, por primera vez en toda la temporada, con dos goles de diferencia. Justo cuando más bajas tenía. El mundo al revés.

El de Puente Genil fue uno de esos partidos que el buen aficionado detecta que tiene que sumar. La grada estuvo ejemplar en todo momento. Apoyó, apretó y no dejó caer a los suyos en ningún momento del encuentro. Ni tan siquiera en el exagerado descuento que se sacó de la manga el colegiado en la primera parte y que terminó con el gol del Puente Genil. Un golazo marcado por Tommy que, tras recibir en un vértice del área, se revolvió con pierna derecha y sacó un zapatazo raso que sorprendió a Robador. Había mucho partido.

Tenía pinta de máximo sufrimiento la segunda parte, pero el Extremadura se topó con el tercer tanto. Fue una jugada cocinada a fuego lento por Callejón y Manu Ramírez en el centro del campo, con asistencia en carrera para Tala y gran pase del extremeño para que Frodo empujara el tercero. Golazo combinativo que allanaba el partido.

El Francisco de la Hera respiraba y suspiraba porque, por primera vez, parecía que iba a asistir a un partido tranquilo. Pero no hay siestas ni sueños lentos en este estadio. Apenas al cuarto de hora de la segunda parte, Rober Moreno entra a destiempo en el centro del campo y el árbitro le enseña la roja. Increíble. Otra expulsión más para el Extremadura. Y a jugar con diez.

Compactado

Regresó de nuevo la zozobra en el Francisco de la Hera y revolotearon los fantasmas del pasado, pero esta vez el Extremadura demostró ser sólido y compacto ante las embestidas del Puente Genil. Fue clave el esfuerzo y la solidaridad en todas las líneas, ya que tuvo que correr mucho el Extremadura para sujetar la fase ofensiva de los cordobeses. Especialmente exultante estuvo Marco Manchón, que llegó a jugar hasta en cuatro posiciones durante el partido. Y en todas las hizo bien.

El Extremadura pudo matar el partido en un córner de Manu Ramírez que Ángel Cano remató rozando el poste. Y el Puente Genil pudo meterse en el encuentro en una doble ocasión de Juanjo que hizo encender la figura de David Robador, imperial con un doble paradón antológico.

En los últimos minutos, el Extremadura cambió la defensa y supo neutralizar muy bien cada llegada del Puente Genil, que se fue ahogando ante el ímpetu azulgrana. Un triunfo monumental, de equipo y de los que hacen muchísima afición. n