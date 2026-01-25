El Licenciados supera al Burgos y prolonga su mejor racha de la temporada

El Licenciados Reunidos continúa escribiendo con letras mayúsculas su temporada de debut en la Primera División Nacional de voleibol. El conjunto cacereño sumó este fin de semana su cuarta victoria consecutiva, todas ellas por un contundente 3-0, tras imponerse con autoridad al CDV Burgos en la jornada 13 del campeonato.

Las colegialas dominaron el encuentro de principio a fin, mostrando una versión sólida y muy regular en todas las facetas del juego. Los parciales de 25-17, 25-17 y 25-20 reflejan la superioridad de un equipo que volvió a destacar especialmente en el saque y en el ataque, dos armas que desarbolaron una y otra vez la recepción burgalesa.

Con este nuevo triunfo, el Licenciados Reunidos firma la mejor racha de la temporada y da un paso al frente en la clasificación. En una tabla especialmente ajustada, el equipo se sitúa ya en la sexta posición, a tan solo tres puntos del tercer clasificado y con un partido menos, lo que mantiene intactas sus aspiraciones de seguir escalando puestos.

Contentos

Desde el cuerpo técnico no ocultaban su satisfacción al término del encuentro: “Esta victoria nos deja muy satisfechos. El equipo ha evolucionado muchísimo desde comienzos de temporada y le ha cogido el pulso a la categoría. Además, han participado todas las jugadoras, dando entrada a juveniles y cadetes que son el futuro del club”.

Precisamente esa mezcla de juventud, crecimiento competitivo y confianza es la que está marcando el momento dulce de las cacereñas. Sin embargo, el calendario no da tregua. Las próximas dos jornadas traerán dos exigentes salidas consecutivas: primero a Tenerife, donde espera el segundo clasificado, y posteriormente ante Voley Playa Madrid. Dos duelos de máxima dificultad que medirán el verdadero alcance de este joven grupo, decidido a prolongar su racha y seguir soñando en su estreno en la categoría