Lobato pasará por quirófano y se perderá lo que resta de temporada

Pérdida sensible la sufrida por el Badajoz en el duelo ante el Santa Amalia de este domingo. Javier Lobato se perderá lo que resta de campaña tras sufrir una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda que le obligará a pasar por quirófano y que le hará perderse lo que resta de competición.

En el minuto 5 de partido, el central salía de zona para interceptar un balón dividido. A pesar de que llegaba antes que su rival, la inercia en la entrada provocó que Lobato se llevara la peor parte del choque.

Tras el golpe, ambos jugadores quedaban tirados en el terreno de juego, incluso Lobato llegó a recibir la cartulina amarilla por parte del colegiado, pero la reacción de los futbolistas blanquinegros, llevándose las manos a la cabeza y advirtiendo con insistencia la entrada de los servicios médicos, alarmó al Nuevo Vivero.

Lobato fue retirado en camilla del campo y trasladado al hospital, donde tras las pruebas pertinentes se le diagnosticó una fractura de tibia y peroné. En el comunicado posterior al choque en el que el Badajoz anunciaba la lesión también se informaba de que este lunes pasará por quirófano.

Aunque desde el club no se especifican tiempos de baja, lo cierto es que lesiones de este tipo suelen tener un tiempo de recuperación de entre seis y nueve meses. En el caso más optimista, Lobato podría tener opciones de llegar a los últimos encuentros del año en caso de que el Badajoz jugara playoff, aunque casi con total seguridad el futbolista no volverá a vestirse de corto en lo que resta de campaña.

Noticias relacionadas

«Desde el Club Deportivo Badajoz queremos mandar un mensaje de ánimo a nuestro jugador. Estamos contigo, Lobato. ¡Mucha fuerza!», finalizaba el comunicado emitido por el club.