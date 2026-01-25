Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto. Liga Femenina 2

El Miralvalle, con una gran Cristina Lázaro, reacciona bien en Móstoles, pero acaba perdiendo

El equipo extremeño legó a estar cuatro puntos arriba en el último cuarto

María Romero hizo 11 puntos y, con Cristina Lázaro (20), fue la más acertada.

María Romero hizo 11 puntos y, con Cristina Lázaro (20), fue la más acertada. / Toni Gudiel

Área 11

Móstoles

64-CIUDADDEMÓSTOLES: Núria Gómez, Melisa Correa (6), Bea Martínez (4), Bárbara Rodríguez (9), Aboubacar (15). También jugaron: González (11), Vaquero (2), Alba Quesada, Ana Rosa Peredo (16), Beatriz Moreno, Marta Gamez (1).

61-HIERROSDÍAZ MIRALVALLE: Marta Pérez (9), Victoria Michel (4), Pauline Laurenson, Sydney Brown (8), Cristina Lázaro (20) --5 inicial-- Inés Serrano (4), Lucía Navas (5), Ana Fernández, María Romero (11).

MARCADOR POR CUARTOS: 23-8, 32-22, 46-39 Y 64-61-

ÁRBITROS: Jesús Ángel Novillo y José Antonio Sastre (Manchegos). Sin eliminadas.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el pabellón Los Rosales. 100 espectadores.

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia no pudo hacerse con la victoria en Madrid, donde se rehizo a un pésimo inicio (25-8) y llegó a colocarse con cuatro de ventaja en el último cuarto (56-60), pero a la hora de la verdad el Ciudad de Móstoles tiro de oficio y cerró el partido.

Tras un inicio igualado (7-6, minuto 4), al Miralvalle. se le apagó la luz. Las extremeñas se estrellaron en la defensa presionante de su rival, se precipitaron y firmaron un primer cuarto para olvidar: 20-8.

Cristina Lázaro, que había anotado 5 de los 8 puntos de su equipo hasta ese momento, aparecía de nuevo para liderar la reacción placentina, que iba poco a poco recortando diferencias en el marcador hasta poner a las suyas a solo 4 puntos del rival en el inicio del tercer cuarto (32-28). Michel se sumaba al ataque visitante y ponía el 32-30, pero las locales recuperaban a su equipo estelar y cortaban la reacción de su rival, que seguía fallando demasiados lanzamientos y veía como el rival volvía a irse de siete puntos (39-32). Se colocaron por delante en el marcador mediado el último cuarto (54-55).

Estaba lanzado Miralvalle y Marta Pérez ponía el 54-57. Pero las locales tiraban de oficio, recuperaban la delantera y acababan anotándose la victoria.

