Baloncesto. Liga Femenina 2
El Miralvalle, con una gran Cristina Lázaro, reacciona bien en Móstoles, pero acaba perdiendo
El equipo extremeño legó a estar cuatro puntos arriba en el último cuarto
Área 11
64-CIUDADDEMÓSTOLES: Núria Gómez, Melisa Correa (6), Bea Martínez (4), Bárbara Rodríguez (9), Aboubacar (15). También jugaron: González (11), Vaquero (2), Alba Quesada, Ana Rosa Peredo (16), Beatriz Moreno, Marta Gamez (1).
61-HIERROSDÍAZ MIRALVALLE: Marta Pérez (9), Victoria Michel (4), Pauline Laurenson, Sydney Brown (8), Cristina Lázaro (20) --5 inicial-- Inés Serrano (4), Lucía Navas (5), Ana Fernández, María Romero (11).
MARCADOR POR CUARTOS: 23-8, 32-22, 46-39 Y 64-61-
ÁRBITROS: Jesús Ángel Novillo y José Antonio Sastre (Manchegos). Sin eliminadas.
INCIDENCIAS: Partido disputado en el pabellón Los Rosales. 100 espectadores.
El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia no pudo hacerse con la victoria en Madrid, donde se rehizo a un pésimo inicio (25-8) y llegó a colocarse con cuatro de ventaja en el último cuarto (56-60), pero a la hora de la verdad el Ciudad de Móstoles tiro de oficio y cerró el partido.
Tras un inicio igualado (7-6, minuto 4), al Miralvalle. se le apagó la luz. Las extremeñas se estrellaron en la defensa presionante de su rival, se precipitaron y firmaron un primer cuarto para olvidar: 20-8.
Cristina Lázaro, que había anotado 5 de los 8 puntos de su equipo hasta ese momento, aparecía de nuevo para liderar la reacción placentina, que iba poco a poco recortando diferencias en el marcador hasta poner a las suyas a solo 4 puntos del rival en el inicio del tercer cuarto (32-28). Michel se sumaba al ataque visitante y ponía el 32-30, pero las locales recuperaban a su equipo estelar y cortaban la reacción de su rival, que seguía fallando demasiados lanzamientos y veía como el rival volvía a irse de siete puntos (39-32). Se colocaron por delante en el marcador mediado el último cuarto (54-55).
Estaba lanzado Miralvalle y Marta Pérez ponía el 54-57. Pero las locales tiraban de oficio, recuperaban la delantera y acababan anotándose la victoria.
