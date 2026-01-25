Los seniors y las sub-23, lo mejor de Extremadura en el Campeonato de España de campo a través

La selección extremeña afrontó el Campeonato de España de campo a través con una ausencia de peso. Óscar Gaitán, considerado la gran baza regional en la categoría sub-23 masculina, fue baja de última hora al alegar problemas intestinales, lo que condicionó la participación del equipo en una cita marcada por la dureza del circuito y el alto nivel competitivo. La prueba se disputó en Almodóvar del Campo (Córdoba), muy cerca de donde se produjo el fatal accidente ferroviario de hace unos días.

Pese a la baja de Gaitán, Extremadura firmó una actuación competitiva y sólida, con presencia en todas las categorías y varios resultados destacados, tanto a nivel individual como por equipos.

El mejor resultado colectivo llegó en la categoría absoluta masculina, donde Extremadura fue séptima con 70 puntos, quedándose cerca de las plazas de podio. También sobresalió el equipo sub-23 femenino, que finalizó en una meritoria séptima posición con 64 puntos, confirmando el buen momento de la cantera regional.

Buen nivel

En categorías formativas, Extremadura mantuvo un rendimiento regular. En sub-20 masculino, el combinado autonómico logró un 10.º puesto (116 puntos), con una actuación destacada de Iker Flores, que fue 14.º a nivel individual. En sub-20 femenino, el equipo terminó 16.º, con Marta Lara como la mejor clasificada (45.ª).

En sub-18, los chicos fueron 12.º y las chicas 14.ª, mientras que en sub-16 ambos equipos finalizaron en la 13.ª posición, confirmando una base amplia y competitiva en todas las edades.

A nivel individual, varios atletas extremeños firmaron actuaciones reseñables. En sub-16 masculino, Aimar Flores fue 23.º, liderando al equipo, mientras que en sub-16 femenino la mejor clasificada fue Paula Ortega, en el puesto 45.

En sub-18 masculino, Martín González (32.º) y Javier Masero (34.º) encabezaron la actuación extremeña, y en sub-18 femenino destacó Candela Manchón, que terminó 53.ª.

En sub-23 masculino, Mario Pacheco fue el mejor extremeño (28.º), dentro de un bloque que permitió al equipo alcanzar la 12.ª posición. En categoría sub-23 femenina, la mejor actuación individual fue la de Andrea Buenavida, que logró un séptimo puesto, el resultado más destacado de toda la expedición.

Los absolutos y el relevo

En la prueba absoluta masculina, Sergio Paniagua fue 11.º y Jorge González, 15.º, liderando a un equipo que rozó los puestos de honor. En mujeres, la selección extremeña terminó 13.ª, con Carmen Chaves como la primera clasificada (39.ª).

En la prueba de relevo mixto, Extremadura finalizó en la 12.ª posición, con un cuarteto formado por Jorge Domínguez, Paula Jiménez, Daniel Díaz y Conchi Hidalgo, cerrando una participación coral en todas las modalidades del campeonato.

El navarro Nassim Hassaous, con un tiempo de 28:23, y la asturiana Isabel Barreiro, con 34:16, se proclamaron campeones absolutos en una edición en la que Castilla-La Mancha y Cataluña también lograron el título absoluto por federaciones. Se trata del campeonato más antiguo del atletismo español, ya que se disputó por primera vez en 1916 y, desde entonces, solo ha tenido una única interrupción entre 1937 y 1939.