El ADC cacereño se convierte en el nuevo líder en solitario

Nuevo fin de semana de emociones en el baloncesto regional. En la Primera Nacional Masculina el Escayolas Paco ADC Baloncesto ganó al Vítaly La Mar BCBadajoz Uex y se coloca líder en solitario de la liga. Por su parte, el Finca Sagrado Cáceres se impuso en casa al Electromercantil CB Plasencia; y el Verde y Sostenible Mérida Masculino consiguió un valioso triunfo en su visita al BB Baloncesto Badajoz. Por otro lado, el filial del San Antonio Cáceres Basket venció con cierta autoridad al Maven Premium Guadalupe.

En lo que concierne a la Liga Ribésalat femenina, con clubs representantes extremeños y castellano-manchegos, con organización de esta federación el BB Baloncesto Badajoz perdió finalmente contra el Ferial Plaza Guadalajara en un partido donde las locales fueron muy superiores a las visitantes. De esta manera, las pacenses se colocan novenas en la tabla. No jugaron ni el líder, el MF Renovables Al-Qázeres ni tampoco lo hizo esta semana el San Antonio Cáceres Básket, que esperan dar la talla el próximo compromiso

Finca Sagrado Cáceres 80-Electromercantil Plasencia 68

El Finca Sagrado Cáceres se repuso de un mal inicio y firmó una gran remontada para imponerse al Electromercantil CB Plasencia. Los placentinos empezaron el encuentro con un gran acierto de tiro, y los cacereños se vieron sobrepasados en todas las facetas del juego. Sin embargo, la tónica del partido cambió tras un gran segundo cuarto, en el que los locales crecieron en intensidad y a partir de ese momento dominaron hasta el final. El mejor del Sagrado Cáceres y del encuentro fue Antonio Cebrián con 28 puntos, 5 rebotes y 27 de valoración.

BB Baloncesto Badajoz 66-Verde y Sostenible Mérida Masculino 73

El Verde y Sostenible Mérida Masculino se llevó un triunfo trabajado ante el BB Baloncesto Badajoz en un partido muy igualado hasta el último tramo.

Tras parciales cortos y equilibrados, el que resultó ser un mayor acierto visitante en el último periodo terminó decantando un duelo decidido por pequeños detalles. El mejor del encuentro fu finalmente el baloncestista pacense José Manuel Cores, que tuvo una estadística 15 puntos, 19 rebotes y 30 de valoración.

San Antonio Cáceres Basket 91-Maven Premium Guadalupe 66

El San Antonio Cáceres Basket firmó una victoria contundente ante el Maven Premium Guadalupe, dejando el partido encarrilado ya antes del descanso gracias a su solidez defensiva y su ritmo ofensivo. Aunque el conjunto visitante ganó el último parcial, los locales mantuvieron siempre el control tras dominar con claridad los tres primeros cuartos.

Santiago Caballero, jugador perteneciente al San Antonio Cáceres Basket, fue el mejor del partido con 21 puntos, 13 rebotes y 33 de valoración.

Escayolas Paco ADC Baloncesto 86-Vítaly La Mar BCBadajoz UEX 61

El Escayolas Paco ADC Baloncesto encarriló el partido desde el primer cuarto, arrollando al Vítaly La Mar BCBadajoz UEX con un parcial demoledor (26-6) que marcó el desarrollo del encuentro hasta el final. Pese al intento de reacción visitante, los locales mantuvieron el control y ampliaron de nuevo la renta tras el descanso para cerrar una victoria cómoda. El mejor del encuentro fue el jugador cacereño Víctor Mariano con 16 puntos, 3 rebotes y 22 de valoración.

Ferial Plaza Guadalajara 54-Baloncesto Badajoz 35

El Ferial Plaza Guadalajara impuso su ritmo de principio a fin del duelo y se llevó una victoria sólida ante el Baloncesto Badajoz. Tras un gran inicio de las locales, las pacenses sólo pudieron remar para intentar acercarse en el marcador, sin embargo, la brecha era ya demasiado grande.

La mejor de las visitantes fue, como ya es habitual, su jugadora interior Raissa Lucas, que sumó 19 puntos, 8 rebotes para 21 de valoración final.