Ávila: «Hemos hecho el peor partido desde mi llegada»

El Badajoz rescató un punto ante el Santa Amalia, en un partido que se complicó sobremanera tras encajar dos goles, pero el empate no maquilló el enfado de Miguel Ángel Ávila. El técnico cacereño compareció visiblemente crítico en la rueda de prensa posterior al choque y no dudó en catalogar el encuentro como el peor desde su llegada al banquillo blanquinegro, señalando problemas de orden, lectura colectiva y exceso de acciones individuales.

«Mi valoración no es positiva porque hemos hecho un muy mal partido», afirmó con rotundidad, reconociendo que, aunque el equipo tuvo opciones antes del descanso, «nos han faltado muchas cosas». Ávila explicó que en el intermedio trató de corregir el rumbo para evitar que el duelo se convirtiera en un intercambio constante. «Buscábamos que el equipo no se desordenara para que el partido no fuera un caos», señaló, pero el 0-2 fue «un jarro de agua fría» que alteró por completo el plan.

El entrenador reconoció que el equipo asumió riesgos y reaccionó. «Hemos crecido, se ha logrado el empate y hemos podido ganar», admitió. Para Ávila, uno de los principales problemas volvió a aparecer tras encajar. «Cuando recibimos un gol es un momento delicado», recordó, apuntando que ya ha ocurrido en otros encuentros.

El cacereño fue especialmente duro con el comportamiento colectivo. «Hemos entendido mal el partido», afirmó, lamentando que se recurriera a demasiadas acciones individuales. «Si haces la guerra por tu cuenta, el equipo se resiente», advirtió, asumiendo que habrá días malos en una temporada larga. «Esto no iba a ser un camino de rosas», añadió.

Pese a la autocrítica, Ávila asumió responsabilidades. «Yo soy el máximo culpable», reconoció, convencido de que el tropiezo servirá para aprender. Sobre la lesión de Lobato, explicó que el cambio no condicionó en exceso, aunque admitió que la situación «afectó al equipo». El foco ya está puesto en el próximo compromiso. «Iremos a Don Benito a por la victoria».