Cibeles y Magic se sitúan al frente del Campeonato de Extremadura de ajedrez

Cibeles y Magic Extremadura mandan en la clasificación Campeonato de Extremadura por Equipos Ritmo Clásico División de Honor 2026 tras la disputa de la cuarta ronda en Mérida. La Agrupación Ruy López de Zafra se descolgó de los tres primeros puestos tras perder 2-3 ante el vigente campeón, Cáceres Patrimonio de la Humanidad

El CA Cibeles venció al colista Isantramex por un contundente 4,5- 0,5 y el Magic hizo lo propio con el CA Albatros por un también claro 4- 1. El próximo sábado se disputa una ronda doble en donde podrán verse claramente las aspiraciones de Cibeles en un torneo en el que lo está haciendo muy bien, con cuatro victorias en cuatro jornadas, sumando pleno su número uno, Víctor Navarro.

Por su parte, en el Magic también está mostrando su mejor versión el Gran Maestro Pérez Candelario, que cuenta igualmente todos sus encuentros por victorias, y su hijo de diez años Hugo Pérez Solanas, con tres encuentros ganados de cuatro disputados.

En Primera División, Magic Promesas continúa con paso firme encabezando la clasificación, con 8 puntos tras cuatro victorias, seguido de Ruy López B y Ágora Ajedrez.