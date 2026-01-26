El Ciudad de Villafranca tumba al líder y manda en Segunda Nacional de balonmano

El Ciudad de Villafranca ha comenzado la segunda vuelta de la Segunda Nacional extremeña de balonmano sénior masculina al frente de la clasificación tras imponerse con autoridad al hasta ahora líder invicto, la Unión Balonmano Pacense, por 33-23. El conjunto villafranqués firmó un partido muy completo, sustentado en una sólida defensa y en la gran actuación de su portero, Cadaval, que fue determinante para romper el encuentro desde los primeros minutos.

Al descanso ya se llegó con ventaja clara para los locales (19-13), que mantuvieron el control del juego en la reanudación sin dar opción a la reacción visitante. . En el plano ofensivo destacaron José Diego Piñero y Javi del Pozo, ambos con ocho goles, liderando un ataque eficaz y constante. Con esta derrota, la UBP cae a la segunda posición de la tabla.

En el otro encuentro de la jornada, el Josefinas Mérida se impuso por 24-21 al CBM Villafranca en un duelo muy igualado que se decidió tras el descanso. El juvenil Manu Rodríguez fue clave en el tramo final con seis tantos.

En la Primera Nacional femenina, el BM Aceuchal continúa intratable y mantiene su pleno de victorias tras superar con claridad a Paideuterion (22-35). Las aceuchalenses ya dominaban al descanso (9-19) y gestionaron la ventaja hasta el final, con destacadas actuaciones de Sole Pozo (9 goles) y Antonia Díez (7).

Por su parte, Tres Valles consolida la segunda plaza tras vencer a domicilio en Badajoz a Balonmano Pacense (21-28), con Andrea Cañamero (8) y Nerea Alegría (6) como principales referentes ofensivos. La próxima jornada será de descanso en la competición femenina.