El Colegio San José gana el derbi cacereño para volver a mandar en la Tercera extremeña de fútbol sala

Es una sucesión de idas y venidas, de subidas y bajadas. El grupo extremeño de Tercera División de fútbol sala volvió otra jornada más a cambiar el propietario de la plaza que encabeza la tabla. Al Colegio San José le premió vencer el derbi cacereño para impulsarse de nuevo al primer puesto en solitario, aprovechando la derrota del Bambatam Rena. El partido de la jornada fue el duelo local de la capital cacereña con victoria visitante en el Cáceres Universidad 2-Colegio San José 8. Además, dejó atrás su mala racha el Torrecillas, logrando la goleada de la jornada y Casar y Arroyo vencieron para alejarse de la zona de descenso. Por otro lado, fiel a una historia pródiga en hazañas y perseverancia el equipo de Navalmoral de la Mata, que no ganó su primer partido esta temporada hasta la sexta jornada, ya está en el cuarteto de playoff.

Dominio colegial en el derbi

El pabellón Multiusos fue escenario de un derbi local con superioridad visitante: Cáceres Universidad 2-Colegio San José 8. Primer puesto en solitario para los vencedores y fin de su buena racha (tras cinco victorias seguidas) de los perdedores. Cano y Jairo marcaron por el equipo que actuaba como local y por el visitante lo hicieron Rober 3, Dani del Sol 2, Sergio, Juanfran y un tanto en propia meta. Por cierto, que de la jornada anterior quedó resuelto el partido que fue suspendido con el marcador Badajoz GV Energía 4-Cáceres Universidad 7. El Juez de Disciplina cerró el expediente abierto con duras sanciones para el equipo de la capital pacense.

El enfrentamiento con más goles del pasado fin de semana fue el Torrecillas 9-Burguillos del Cerro 3. Después de dos derrotas, tras ser campeón de invierno, volvió a ganar el equipo torrecillano con goles de Alex 3, Mario 2, Fernando, Julen, Vaquero y Manuel. Los burguillanos no salen del furgón de cola y seguirán luchando por la permanencia. Marcaron Giraldo en dos ocasiones y Manuel.

Además, el Fex Multiseguros venció a domicilio 2-4 al Ciudad de Almendralejo, con tantos de Sergio, Javi, Jaime y un rival en propia meta. Los moralos han ganado cuatro partidos seguidos para escalar al cuarto puesto. Rodrigo y Aitor marcaron para los almendralejenses, que pese a sus recientes tropiezos no están lejos del grupo cabecero.

Y el único empate de la jornada fue el Granja 3-Jarandilla 3. En el primer tiempo se pasó del 0-2 para los veratos a la remontada local para el 3-2 a descanso. Finalmente hubo reparto de puntos con goles locales de Ruby, Juanmi y en propia meta y visitantes de Roberto Castro 2 y David Koscielny. Los dos equipos aparecen ahora en la clasificación cerca el cuarteto de playoff.

Uno de los resultados más llamativos del fin de semana fue el Villagarcía 4-Bambatam Rena 2. El 3-0 local en los primeros ocho minutos fue una losa para los reneros, que sigue adoleciendo de su debilidad fuera de casa. El equipo garceño, por su parte, volvió a ganar después de siete jornadas sin victorias. José Manuel 2, Sergio y Jesús marcaron por los locales y por los visitantes lo hicieron Abel e Israel.

Otros resultados

Además, pinchazo en casa del Buhersa Fyerpa Talayuela, que calló 2-3 con el Alfar Salvatierra. Segunda derrota seguida del club tabaquero con Yassine y Tripi autores de sus goles y nuevo paso adelante de los de Tierra de Barros tras esta victoria con tantos de Rubén, Alex Diaz Alberto. El mismo marcador, pero favorable al bando visitante, se dio en el Casar 3-Badajoz GV Energía ACV 2. Daniel 2 y Calle marcaron por los ganadores y Daniel y autogol en los perdedores. El equipo de Casar de Cáceres se aleja notablemente de la zona peligrosa y el de la capital pacense sigue hundido en el trío de descenso directo.

Y el colista se quedó sin marcar siendo goleado en casa: Castañar de Ibor 0-Arroyo -Ferroluz 6. Goles de Álvaro Parra 3, Mario López, Álvaro Pacheco y Andrés Román. Los de Arroyo de la Luz respiran con seis puntos seguidos y vuelven a mirar a la parte de arriba de la clasificación.

Noticias relacionadas

El próximo fin de semana, se disputará la 19ª jornada del calendario de nuevo con enfrentamientos directos en la zona alta. Así destacan el Fex Multiseguros Navalmoral-Torrecillas y el Bambatam Rena-Granja. Además duelos de cercanías en los partidos Colegio San José-Casar y Arroyo Ferroluz-Cáceres Universidad.