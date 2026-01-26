David Rocha: "Es una victoria que vale más que tres puntos"

La victoria ante el Puente Genil no fue un triunfo cualquiera para el Extremadura este pasado fin de semana. Su valor deportivo y emocional supera las expectativas. Había muchos obstáculos en contra y todos se sobrepasaron con nota alta. Y llegó la primera victoria de la era David Rocha. Muy necesitada para todos.

El equipo no solo respondió en el marcador, sino que ofreció una imagen de carácter, compromiso y competitividad que fue ampliamente destacada por su entrenador al término del encuentro. David Rocha reconoció que el envite estuvo marcado por las dificultades: “Era un partido en el que prácticamente todo lo que nos podía pasar, nos ha pasado”, recordando todas las bajas que tenía, el contratiempo de Samu Hurtado y la expulsión de Rober Moreno en la segunda parte.

El entrenador azulgrana explicó que el Extremadura tuvo el partido controlado durante buena parte de la primera mitad, hasta que un gol encajado en el largo tiempo añadido generó ciertas dudas. “Era una situación evitable y nos ha creado incertidumbre”, reconoció. Sin embargo, destacó la reacción tras el descanso, con un inicio de segunda parte muy sólido que permitió al equipo volver a ponerse por delante. A partir de ahí, la expulsión de Rober obligó a un nuevo ejercicio de resistencia y adaptación, con jugadores actuando fuera de su posición natural para sostener el resultado.

Rocha no escatimó elogios hacia sus futbolistas, subrayando que el equipo terminó el encuentro prácticamente “sin efectivos”, con delanteros desempeñando funciones en el centro del campo y cambios tácticos constantes. “Es probablemente el partido que más me ha dolido la cabeza como entrenador”, dijo en referencia a la necesidad de reinventarse continuamente. El técnico destacó el acierto en el cambio a una línea de tres defensas y el esfuerzo de jugadores como Marco Manchón, Rober Moreno, Alfon Peral o Juanmi Callejón, así como la aportación decisiva del portero David Robador en momentos clave.

El entrenador incidió en que este triunfo tiene un significado especial por cómo se produjo. “Es una victoria que vale más que tres puntos, por el paso adelante que han dado los jugadores y porque el equipo sale muy reforzado”. En ese sentido, resaltó el compromiso y el compañerismo del vestuario ante las adversidades, asegurando que el grupo “se ha rebelado” ante cada contratiempo y ha demostrado una intensidad y una competitividad de las que no puede bajar el listón.

Hurtado, OK

De otro lado, Samu Hurtado ya se encuentra en casa recuperándose del fuerte corte sufrido ayer a la altura de la ceja y que le llevó directamente al hospital Tierra de Barros. Fue en un choque fortuito con su propio compañero, Rober Moreno, pasado el cuarto de hora de partido. El jugador ha recibido puntos de sutura y estará de revisiones médicas toda la semana, por lo que seguro no estará en el choque del sábado ante el UCAM Murcia.

Para ese encuentro, Rocha ya recuperará a muchos efectivos como Zarfino, Núñez, Barace, Luis Nicolás o Carlos Cordero. Queda por saber si durante la presente semana llegarán algunos refuerzos para apuntalar la plantilla.