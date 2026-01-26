Fútbol. Primera Federación
Geo Almeida, el nuevo en el Mérida, ya entrena a las órdenes de Fran Beltrán
El club romano ha reforzado el centro del campo con su primer fichaje en el mercado invernal
El futbolista, que ha debutado en la Segunda división portuguesa, llega cedido
Tras las salidas de Miki Muñoz y Álvaro García, el primer movimiento de llegada en el mercado de invierno del Mérida ha sido para reforzar el centro del campo con un futbolista que llega para aportar músculo en la zona ancha. Se trata de Geovanny Miguel Bastos Almeida (Lisboa, 2004), futbolista cedido hasta final de temporada por el Sporting Farense. El club romano se reserva una opción de compra al final del curso.
Geo Almeida, que ocupa ficha sub-23, es el centrocampista físico que debe doblar la teórica posición de Víctor Corral en el doble pivote para acompañar a Martín Solar y, de esta forma, poder liberar a Raúl Beneit a una posición más avanzada. Esa es la teoría, ahora hay que esperar que al propio Corral le respeten las lesiones y mejore sus prestaciones en la segunda parte de la competición.
Almeida milita desde 2023 en la cantera del Sporting Farense, llegando a debutar con el primer equipo en la categoría de plata del fútbol portugués.
Tras esta llegada, la plantilla tiene todavía dos fichas seniors libres, las cuales, seguramente, se utilizarán para reforzar el ataque, pues el cuadro de Fran Beltrán se ha quedado bastante huérfano de gol con la salida de Álvaro García, tal y como se demostró el pasado viernes ante el Pontevedra, en un partido en el que el equipo romano generó bastantes ocasiones y muy claras como para haber ganado con holgura un encuentro que terminó empatando. Los números indican que García monopolizaba el gol del equipo. Tras sus 12 tantos aparecen Luis Pareja y Carlos Doncel con tres, Javi Areso con dos y, a continuación, una nómina de hasta siete jugadores con un único gol.
Otro dato que también preocupa es la cantidad de expulsiones que está sufriendo sin ser un equipo especialmente duro en las entradas. Lo cierto es que ya lleva seis, habiendo transcurridos 21 jornadas, siendo el dato más elevado para el club a estas alturas de la competición en Primera Federación. Gaizka Martínez fue el que vio el túnel de vestuarios en la última cita y no estará el sábado (21.00 horas) en el estadio Román Suárez Puerta para enfrentarse al Real Avilés.
El equipo asturiano es otra de las sorpresas del campeonato, pues, siendo un recién ascendido, lleva toda la temporada coqueteando con la parte alta de la clasificación. Ahora es noveno con 30 puntos, uno más que el Mérida. El cuadro romano se encuentra en la undécima posición a cuatro puntos del quinto, el Bilbao Athletic.
