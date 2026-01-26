GR-100, orgullo ciclista de Plasencia y Extremadura

El Centro Cultural Las Claras de Plasencia volvió a ser escenario de la puesta de largo oficial de los equipos ciclistas pertenecientes al Club Deportivo GR-100, orgullo de la capital del Jerte y de Extremadura.

Medio centenar de deportistas encabezados por los integrantes más pequeños de la escuela de la entidad, seguido por las chicas del equipo femenino de carretera, sus compañeros del junior masculino para terminar con el equipo de la máxima categoría mundial UCI de BTT de larga distancia, el Extremadura-Ecopilas UCI-MTB, fueron desfilando por el escenario central del enclave elegido, ante el reconocimiento del numeroso público que acudió a la convocatoria.

Los más pequeños, integrantes de la escuela ciclista. / Acción Tr3s

El acto contó, además, con la presencia del Diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López; el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho; los ediles locales Alberto Belloso e Isabel Blanco; Julián Pozuelo, presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo; José Pérez, presidente de la Fundación Medioambiental Ecopilas y José Luis León por parte de Transfrigo Moyano, acompañaron a los jóvenes deportistas en otro ilusionante proyecto deportivo “muy real, con resultados deportivos muy buenos logrados durante la campaña anterior, con mayoría de ciclistas extremeños pero siendo faro para otros muchos proyectos de deportistas de diferentes comunidades españolas y de otros países que durante 2026 ya son parte de esta cada vez más amplia familia deportiva”.

Belloso daba la bienvenida a las personas asistentes al acto y junto a Pozuelo, no escamitaban elogios hacia los verdaderos impulsores de que la base del ciclismo extremeño con sede en Plasencia, Rubén Martín y Pedro Romero, “tuviera tan buena salud y grandes logros deportivos que son referencia a nivel nacional” comenzando por las cinco categorías que integran la Escuela Ciclista GR-100 que son principiantes, promesas, alevines, infantiles y cadetes. Uno de sus jóvenes monitores, Mario de la Vega, destacaba alguna de las “andanzas” con las que se encontraba en el día a día de estos “pequeños deportistas que algún día posiblemente formen parte de las categorías ciclistas de los otros proyectos que hoy conoceremos", resaltó..

Tercera temporada del junior femenino

A continuación le siguieron las chicas cadetes y junior que esta temporada defenderán los colores del Electromercantil-GR100 femenino de carretera. Las ‘guerreras extremeñas’, junto a las que ya son sus nuevas compañeras llegadas desde varios puntos de España, emprenderán su tercera temporada en activo pero realmente será su segundo año en competición y que se las volverá a ver competir en las mejores pruebas de España y Portugal "con más bravura y experiencia si cabe que en su exitoso debut en 2025".

Todas las chicas del proyecto. / Acción Tr3s

A pesar de su juventud, esas ganas de hacerlo bien y un arrojo deportivo impropio de su edad, les llevó a dejar bien alto los colores de su equipo con triunfos, podios y hasta maillot de lideresas a nivel nacional en varias pruebas como fue en Cantabria con aquella victoria en Noja o en una de las etapas de la Vuelta a Portugal.

El equipo cadete estará formado por Ana Lospitao, Elena Martínez, Paula Pulido, Adriana Sánchez, Lourdes Gómez, Laura Pérez, Carolina Martín y Elsa Gil mientras que las juniors serán Lucía González, Rocío Martín, Gema Tornero, Claudia Menasalvas y la belga afincada en Mallorca Zoe Wuyts, que al igual que lo han hecho sus ya compañeras de equipo procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y mayoritariamente Extremadura, el proyecto placentino las ha cautivado y esperan devolver con lo mejor de sí mismas el esfuerzo de poder estar en un equipo de estas características.

El junior masculino, a seguir brillando

La quinta temporada para los integrantes del Electromercantil-GR100 junior arrancará con una plantilla compuesta por doce corredores en la que a buen seguro se verá brillar por las carreteras españolas y portuguesas, como así lo han hecho estas a lo largo de estas cuatro temporada anteriores. Buena prueba de ellos es la llegada al ciclismo profesional de alguno de sus integrantes como ya lo es Pablo Lospitao (Caja Rural), Íker Pérez o Mario Cordero en filiales de equipos profesionales.

Juan Antonio Lospitao, Guillermo González, Jesús Fernández, Álvaro Domínguez, Pepe Vega, Sergio Gamonales, Pablo Rojas, Raúl Cintas, Carlos Tena, Samuel Gómez, Alejandro Delgado y el luso Tomas Mateus son los doce hombres, que al igual que sus compañeras destaca la presencia extremeña en sus filas pero que está siendo espejo donde se verán reflejados ciclistas andaluces, castellano-leoneses o en el caso de Mateus, experimentado corredor procedente del Algarve portugués.

Tanto los chicos y chicas estarán encabezados por Rubén Martín (director deportivo y manager general) junto a Sergio Hidalgo y Javier Martín (directores deportivos), los mecánicos Alberto Ruíz y Juanjo Cano, la auxiliar Marta Campillejo o la labor también clave del biomecánico Adrián González.

Mientras, la firma extremeña Electromercantil volverá, se proclama desde el club, “a tirar del indispensable carro de patrocinadores y colaboradores” tan necesario para seguir haciendo posible este proyecto de ciclismo femenino y masculino junto a GR-100 Bikes, Transfrigo Moyano, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Plasencia, Dirección General de Deportes de la Junta, Ecopilas, Nutrinovex, Gsport, Las Cigüeñas, Novomotor Plasencia, La Zancuda Camper, Fit Eyes, Neumáticos Plasencia y Talleres González Nuevo.

Equipo junior. / Acción Tr3s

El Ecopilas UCI MTB, internacional

La Junta, a través de la Fundación Jóvenes y Deporte, continuará como apoyo principal durante 2026 al Extremadura Ecopilas UCI MTB Team enmarcada dentro del programa de Patrocinio Publicitario de la Fundación, destinado a impulsar proyectos deportivos estratégicos de la región.

José Alberto Cacho indicó que este respaldo institucional tiene como objetivo “dotar a las entidades deportivas extremeñas de las herramientas necesarias para consolidar proyectos de alto nivel, generar retorno social y económico y proyectar la imagen de Extremadura a nivel nacional e internacional”.

Equipo Extremadura Ecopilas UCI MTB / Acción Tr3s

Se puso en valor más de 15 años de un proyecto deportivo de rango regional y que se ha consolidado como el primer equipo extremeño de bicicleta de montaña en competir en la máxima categoría mundial del MTB de larga distancia, tras una sobresaliente temporada 2025.

José Pérez volvió a destacar la presencia de la entidad en uno de los proyectos “que cumple por encima de lo que se puede esperar a un equipo como patrocinadores y para los que sólo tengo palabras de agradecimiento por lo que han hecho a lo largo de tantas temporadas y espero poder seguir viniendo a Plasencia por la gran acogida que nos dáis y hacéis que nos encontremos como en casa dentro de esta cada vez más amplia familia deportiva”, dijo en la presentación.

La cita contó también con la participación de representantes del resto entidades colaboradoras y autoridades locales, "quienes han coincidido en destacar el papel del club como transmisor de valores vinculados al respeto por el entorno natural, la promoción del uso responsable de la bicicleta y la contribución del deporte como motor del turismo y la economía local".

Tres caras internacionales

Durante el acto han subido al escenario los tres corredores que formarán parte de la plantilla 2026, que son Raúl Rodríguez, la extremeña María Reyes Murillo y Natalia Fischer (actual subcampeona de Europa XCM), presentados de manera individual, junto al cuerpo técnico formado por Desiré Castro, el director deportivo Adrián González, licenciado y doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y excorredor profesional, y Pedro Romero, responsable del proyecto.

Con este respaldo económico, la Junta de Extremadura “reafirma su compromiso con el deporte de alto nivel, el desarrollo del talento joven y la proyección exterior de la región a través de proyectos deportivos consolidados y con impacto real”, dice el club.