Guisevi y sus ángeles de la guarda en el Moralo-Diocesano

Se dice que todos tenemos un ángel de la guarda. En el caso de Guisevi, futbolista canario del Moralo, es más correcto afirmar que tiene dos. Cuando el domingo cayó al suelo, tras un golpe fortuito contra otro jugador, fue atendido por Alejandro Berrocal Bachiller, que es el fisioterapeuta del Diocesano y por Abraham Berrocoso Melchor, que es miembro del cuerpo técnico del Moralo Juvenil.

El fisio del Diocesano, en una imagen captada en Cáceres. / JIES / CD Diocesano

Guisevi se recupera en el hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, todavía a a espera de que transcurran al menos 24 horas del incidente. Si todo va bien recibirá pronto el alta pertinente tras ser sometido a diferentes pruebas médicas.

Se disputaban los últimos minutos del partido Moralo-Diocesano de la Tercera Federación cuando, como consecuencia de un choque, Guisevi quedó tendido sobre el terreno de juego del Municipal Óliver Torres de Navalmoral. Rápidamente saltó Alejandro desde el banquillo visitante para prestarle la ayuda necesaria con el fin de que no se asfixiara porque se había tragado a lengua. Con el apoyo de Abraham al menos se evitó un daño quizá irreversible y poco después los sanitarios del 112 estabilizaron al futbolista y le trasladaron al hospital. El partido estuvo interrumpido durante unos veinte minutos y luego se reanudó con el final de la primera parte. Para muchos de los presentes el resultado ya fue lo de menos, ante la preocupación por el estado de salud del futbolista.

“Me di cuenta en el momento de que era grave”

Alejandro Berrocal Bachiller es el fisioterapeuta del Diocesano. Lleva seis años en el cuerpo técnico del club de Cáceres, en el que también fue futbolista. El domingo en Navalmoral fue el primero en acudir en ayuda del jugador rival: “el golpe fortuito fue a unos diez o quince metros de nuestro banquillo y enseguida me di cuenta de que era grave", cuenta Alejandro, "porque estaba inconsciente y con síntomas preocupantes”.

Le sacó la lengua con la cánula de Guedel en una maniobra providencial. “Actué con sangre fría gracias a mi formación y también a la experiencia de otra situación similar que viví en un partido de pretemporada, en ese momento lo deportivo pasa a segundo plano y acudí rápido a atenderle”.

Recuerda Alejandro que un futbolista del Moralo le dio las gracias emocionado poco después, reconociendo la importancia de su trabajo porque él se había quedado bloqueado igual que les pasó a muchos testigos cercanos al incidente. Cuando llegó la ambulancia y fue evacuado Guisevi el partido se reanudó pero con el peso de lo que había sucedido en el ánimo de todos los presentes.

En sus redes sociales el Moralo agradeció el gesto de Alejandro y de Abraham y el propio Dioce en las suyas le deseó una pronta recuperación al futbolista. El partido acabó con el resultado de 4-1 favorable al Moralo, aunque esto será seguramente lo último que recuerden los presentes este domingo pasado en el Municipal “Óliver Torres de Navalmoral”.

Alejandro Berrocal afirma que “no fue hasta que pasó un tiempo cuando me di cuenta realmente de lo que había pasado, porque en el momento haces lo que tienes que hacer y ya está”.

Guisevi es un recién llegado

Guisevi le Dju (Las Palmas, 2003) fichó hace un par de semanas por el Moralo procedente del Cazalegas y tras haber jugador también en el Toledo. Antes de su llegada a la península fue futbolista de equipos canarios como el Tahiche y el Orientación Marítima.

Este domingo entró en el campo en el minuto 28 de partido por lesión de su compañero Goodluk. Guisevi había debutado con la camisola verdiblanca del Moralo una semana atrás, marcando el gol de la victoria en Villafranca de los Barros, donde ganó 0-1 el equipo entrenado por José Antonio Ruiz.