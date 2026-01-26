El triatlón extremeño premia en Jerez de los Caballeros a los mejores de 2025

La Federación Extremeña de Triatlón celebró la Gala Fextri 2025 en el Cine Teatro Balboa de Jerez de los Caballeros, un acto en el que se reconocieron los éxitos deportivos y la labor desarrollada por deportistas, clubs, jueces y personas que han contribuido al crecimiento de esta disciplina en la región durante la pasada campaña.

Uno de los momentos centrales de la velada fue la entrega de premios de la Liga Fextri individual. Mario de la Vega se proclamó vencedor en categoría masculina, mientras que Lucía Castro hizo lo propio en la femenina. El podio masculino lo completaron Luis Prieto y Fernando Méndez, y el femenino, Aurora Vaquero y Claudia Peña.

En la Liga Fextri de Clubs, el Club Triatlón Don Benito se alzó con el título en categoría masculina, por delante del Arte Físico y la AD Triatlón Pacense. En la competición femenina, el primer puesto fue para el Arte Físico, seguido del Capex Triatlón y del Club Triatlón Don Benito. Además, se entregó el trofeo de la SuperLiga Fextri de Clubs, que suma los resultados masculinos y femeninos, y que tuvo como vencedor al Arte Físico, con el Don Benito y el Capex en segunda y tercera posición, respectivamente.

La cantera tuvo también un papel destacado con la entrega de premios de la Liga Triatlón Divertido Judex Menores, en la que se reconoció a los mejores deportistas de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete.

Más premiados

Durante la gala se rindió homenaje a la labor arbitral con la concesión del Silbato de Oro a Pablo Antonio Vicente, el Silbato Legend a Estefanía Gil por su trayectoria, y el Silbato al Compromiso a Ana María Sánchez, en reconocimiento a su dedicación continuada.

Asimismo, se realizó un reconocimiento especial a la trayectoria y al apoyo al deporte regional de la triatleta Miriam Casillas, galardón que pone en valor su transmisión de ilusión, valores y cultura del esfuerzo. El premio fue recogido por sus padres en representación de la deportista.

El acto contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, entre ellas el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, Mario Méndez, y la diputada de la Diputación de Badajoz, María Concepción, evidenciando el respaldo institucional al desarrollo de este deporte en Extremadura.