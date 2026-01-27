Tenis
Abierto de Australia: Alcaraz - De Miñaur, en directo
El número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025
Redacción
El tenista español Carlos Alcaraz tratará de superar este martes su techo en el Abierto de Australia ante el australiano Alex de Miñaur, después de haber vencido este domingo al estadounidense Tommy Paul (7-6(6), 6-4, 7-5).
El número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025. Con ello, se convierte en el tercer jugador en activo en alcanzar los cuartos de cada 'Grand Slam' en al menos tres ocasiones, tras el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner.
El murciano busca conquistar en Australia el único Grand Slam que falta en su palmarés, y se mediría al alemán Alexander Zverev, número tres del ranking ATP, si logra avanzar a semifinales.
- Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
- Fotogalería | Conmoción en la avenida de París de Cáceres por la muerte de un joven
- Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
- La hostelería de Cáceres, un sector exigente: 'No es que no quieran trabajar, es que no quieren estos horarios
- Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
- Madrigalejo, el pueblo de Cáceres donde murió el rey y nació España
- La Junta dará hasta 540.000 euros a fondo perdido a comunidades de regantes de Extremadura
- Cuatro heridos, dos de ellos menores, en un choque entre dos vehículos en Cáceres