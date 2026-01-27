El Coria, borrón y cuenta nueva para buscar el playoff

El Coria ya mira de frente a su objetivo prioritario de la temporada: asegurar una plaza de playoff, después de tener que despedirse del sueño del primer puesto tras la derrota sufrida el pasado fin de semana por 0-1 ante el Rayo Majadahonda.

El tropiezo tuvo un componente especialmente simbólico. Justo un año después, el mismo día y en la misma jornada, el conjunto celeste volvió a caer en su estadio, el Municipal de La Isla, poniendo fin a una racha de doce meses completos sin conocer la derrota como local. La historia se repitió con el mismo protagonista: si la pasada temporada el Rayo Majadahonda se impuso por 1-4, en esta ocasión bastó un 0-1 para confirmar su condición de auténtica bestia negra del Coria en La Isla. Y de claro favorito al título. Un equipazo.

Más allá del golpe emocional, la derrota no empaña la solidez mostrada por el Coria en casa durante el último año. Así lo reconoció su entrenador, Rai Rosa, quien quiso poner el foco en una lectura más global y atemporal del momento del equipo: «el fútbol es caprichoso y después de un año sin perder aquí nos vuelve a ganar el mismo rival. Eso dice mucho de que el equipo lo está haciendo muy bien», señaló el técnico, que insistió en que el vestuario mantiene intacta su ambición: «me quedo con que el equipo tiene hambre, tiene una identidad muy clara y siempre va hacia adelante. Vamos a intentar sacarle el máximo rendimiento de aquí al final de temporada”».

Rai Rosa también advirtió de la dificultad del camino que queda por recorrer. «Esto va a estar muy igualado hasta el final. El sábado tenemos otro rival complicado en casa que ya nos ganó en la ida», comentó en clara alusión al partido del domingo ante el Rayo Vallecano B. De nuevo en casa.

Convencidos

En la misma línea se expresó el capitán del equipo, Sergio Gómez, que reconoció el impacto anímico de la derrota, aunque sin dramatizar:«el vestuario está jodido, la verdad, pero yo lo firmo otra vez: volver a estar otro año sin perder aquí», dijo.

Sergio destacó la entidad del rival y la igualdad del encuentro. «Este Rayo Majadahonda es un equipazo y en los minutos que tuvieron, la metieron. Nosotros también tuvimos alguna muy clara en la segunda parte y si nos ponemos por delante, cambia todo». Pese al resultado, el capitán insistió en que «la derrota duele igual, pero tenemos que seguir trabajando para seguir estando arriba».

Nada empaña una temporada que está siendo de sobresaliente para el Coria. De hecho, pese a la derrota, los de Rai mantienen un colchón de tres puntos sobre el sexto clasificado, un Conquense que va al alza.

Quedan 14 partidos por delante y en el Coria saben que están ante otra oportunidad histórica de jugar otro playoff de ascenso. Eso sí, nadie se debe relajara. Los celestes están convencidos de que su baza se juega desde la defensa. Ahora mismo, con 16 tantos en contra, es uno de los equipos que menos encaja. Y por ahí debe cimentarse parte del objetivo. n