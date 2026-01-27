El Extremadura anuncia la baja de Samu Hurtado

Nuevo contratiempo en el Extremadura. El club ha anunciado la salida de Samu Hurtado, que ya no jugará más de azulgrana después de haber disputado el pasado domingo su último encuentro en el estadio Francisco de la Hera. Club y jugador habían pactado previamente a ese partido su salida, ya que el futbolista quería cambiar de aires. No obstante, Samu quiso dar un último empujón al equipo y aceptó jugar el partido ante el Puente Genil por el arsenal de bajas que tenía David Rocha. Luego sufrió el corte profundo en la ceja que le obligó a ser cambiado a los 15 minutos de partido. Nada más acabar el partido, Samu le comunicó a sus compañeros la decisión y el club ya le busca recambio en el lateral derecho.

El Extremadura disfruta brevemente de la victoria, pero prepara el partido del sábado ante el líder UCAM Murcia, a las 17.00 horas.

Los azulgranas primero sondean el mercado de fichajes en busca de refuerzos. Tienen que llegar, al menos, dos fichajes. Uno será defensa, o bien lateral derecho o bien defensa central para pasar a Rober Correa a su posición natural. Y también se busca un delantero que complemente a Maikel y Frodo, quienes se reivindicaron con gol en el último partido. El club no descarta también firmar a un jugador sub23, ya que de esta tipología tiene fichas libres.