El extremo Monerris (Zamora), quinto fichaje del Cacereño en el mercado invernal

El Cacereño ha concretado ya su quinto fichaje fichaje invernal, tras los del centrocampista Nico Conesa, el portero Quevedo, el central José Alonso y el delantero Kensly. Se trata del extremo del Zamora Álex Monerris (Alicante, 16 de junio de 2001), el tipo de futbolista que llevaba semanas señalando como objetivo: un jugador de banda, con velocidad y profundidad. En su club de procedencia ha intervenido en 15 partidos en liga (465 minutos, sin marcar) y uno en Copa Federación.

Monerris, en un partido con el Zamora. / Zamora CF

Francis Bordallo, el director deportivo, y Julio Cobos, el entrenador verde, habían verbalizado que la ‘carencia’ más clara del equipo extreeño estaba “en extremos, jugadores por fuera, por banda, que nos den velocidad y profundidad”. Monerris es un atacante de perfil vertical, con tendencia a recibir abierto, acelerar y buscar ventaja en el uno contra uno. Es diestro y suele rendir a pierna cambiada desde la izquierda, aunque puede actuar en ambas bandas.

Su carrera

Formado en las canteras de Hércules y La Nucía y con pasado también en el Novelda y el Rayo B, su progresión se fue consolidando en el fútbol semiprofesional antes de ganar escaparate en la tercera categoría. El Zamora lo presentó en verano como un extremo que llegaba procedente del Navalcarnero tras una temporada “destacada” en Segunda Federación.

En esa línea, en su curso anterior, le dejó minutos y presencia ofensiva entre Móstoles y Navalcarnero. El nuevo atacante verde aterriza con producción reciente en Segunda Federación: en el curso 2024-25 disputó 31 partidos, acumuló 1.835 minutos, firmó 4 goles y repartió 3 asistencias entre el Móstoles (primera vuelta) y el Navalcarnero (segunda).

La salida de Monerris, lógica dado el peso en el equipo por la presencia, entre otros, del exverde Jaime Sancho, se ha acelerado en el Zamora tras el fichaje de Abde (Unionistas). El Cacereño aún puede firmar a algún sub-23, aunque también podría ser un senior si hay alguna baja de última hora.