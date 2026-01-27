El islandés Sigurdur Hallson, nuevo '9' del Mérida

Como dice el refrán, 'a rey muerto, rey puesto'. Quizá podía haber llegado antes, toda vez que parecía segura la marcha de Álvaro García antes de la última jornada liguera, pero, sea como fuere, la dirección deportiva del Mérida ha reaccionado a la salida del máximo goleador del equipo, trayendo a otro '9', Sigurdur Hallsson, que llevará ese mismo dorsal y tiene características similares en el juego.

Sigurdur Bjartur Hallsson (01/09/1999, Islandia) es una apuesta muy decidida del club romano, ya que firma con la entidad emeritense hasta junio de 2028 con opción de ampliar su contrato una temporada más. Llega tras haber desarrollado toda su carrera en Islandia, pasando por clubes como KR Reykjavík y Grindavík, hasta llegar la pasada temporada a HF Hafnarfjordur, donde destacó anotando 17 goles y dando 2 asistencias. Además, cuenta con experiencia en competiciones europeas, habiendo disputado la fase previa de la UEFA Conference League.

Fortaleza

El perfil de delantero se mantiene: potente físicamente, buen rematador, con mucho trabajo en la presión y capacidad para darle salida al juego del equipo de espaldas. La única duda es ver cómo se adapta a la categoría teniendo en cuenta que es la primera vez que sale de su país.

Tras la llegada del delantero islandés, la plantilla no se debe dar por cerrada, pues todavía tiene una ficha senior libre.

En lo deportivo, el equipo sigue preparando el partido del sábado (21.00 horas) a domicilio ante el Real Avilés Industrial. Para dicho encuentro ya podrá estar disponible tanto el propio Sigurdur Hallsson como el portugués Geo Almeida, fichado también esta semana. El que no estará es el sancionado Gaizka Martínez. En principio, tampoco lo estará el lesionado Carlos Doncel, pero es posible la vuelta tanto de Luis Pareja como de Jacobo Martín.