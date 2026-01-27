Mateu Alemany, Simeone y dos discursos totalmente opuestos: "Hay cero polémica"

Diego Simeone afronta este miércoles un trascendental encuentro en la Champions con varios frentes abiertos. El Atlético de Madrid recibe al Bodo/Glimt (mañana, 21:00 horas) en el Metropolitano en una última jornada donde las opciones de asaltar el famoso Top-8 son elevadas, dependiendo los rojiblancos de una victoria y mirando a la diferencia de goles. Pero mientras el foco deportivo se sitúa en la Liga de Campeones, el 'Cholo' libra su particular lucha dialéctica para forzar la llegada de fichajes.

Y es que el conflicto Simeone-Alemany parece librarse desde los micrófonos. Mientras el director deportivo llama constantemente a la calma y a la necesidad no extrema de fichar, el técnico rojiblanco pide refuerzos con urgencia en una plantilla que considera corta tras las salidas de Javi Galán, Carlos Martín, Gallagher y Raspadori.

"Seguramente buscaremos los jugadores que el equipo necesita, porque los necesita", llegó a decir Simeone. "No tengo nada que comentar acá, con Mateu hablamos todos los días", reconoció hace un par de días el argentino, que sin embargo sigue lanzando indirectas: "Está clarísimo los futbolistas que necesitamos".

Simeone en el partido frente al Mallorca / EFE

La postura de Alemany

Fueron unas declaraciones que llegaron tan solo tres horas después de que el propio Mateu Alemany se pronunciara sobre el mercado en 'Movistar+'. "No voy a hablar de posiciones ni de nombres concretos, porque no debo, porque sería perjudicial para nuestra propia posición. Lo que sí que digo es que estamos totalmente en línea, el entrenador, el cuerpo técnico y el club, en lo que necesitamos, en lo que nos gustaría", comenzó diciendo.

Hasta ahí todo correcto. Pero entonces llegó el discurso que no pareció gustarle a Simeone: "Se viene insistiendo en lo de las cuatro bajas, pero la realidad es que, a nivel de números, es prácticamente una. Eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos en ello, estamos metidos en el mercado, pero sin nervios”.

Mateu Alemany, director de fútbol profesional del Atlético de Madrid / EFE

"Lo que sí que digo, desde un convencimiento absoluto, es que algunas especificaciones son malas, otras están bien, pero nosotros tenemos una gran plantilla, en cualquier caso. Si traemos algo, que sea porque es una cosa especial, algo diferente, una cosa de nivel. Si no, miramos allí, miramos la cantera, porque la plantilla tiene calidad suficiente para competir como ha venido haciendo”, concluyó Alemany.

"Cero" verdad sobre la polémica

Fue este mismo martes cuando Simeone dio por concluida, al menos de puertas hacia afuera, la guerra dialéctica. En ese sentido, compareció de nuevo Simeone en rueda de prensa, antes de enfrentarse al Bodo/Glimt. Fue en ese escenario cuando el 'Cholo' negó cualquier polémica con Alemany. "¿Polémica? Cero", dijo tajantemente.

“Yo estoy tranquilo en el lugar donde estoy", añadió después al ser preguntado por el mercado y antes de pronunciarse sobre lo que puede pasar de aquí al 2 de febrero: “Siempre lo he comentado que hasta el último día puede pasar de todo. Estamos preparados para que pueda suceder cualquier cosa, llegadas y salidas, porque también puede haber salidas, y esperemos que, cuando cierre el libro, sea favorecido el equipo y el club, que es lo que importa”.